Der Iran hat mit Unverständnis auf die Aufkündigung des Atomabkommens durch die USA reagiert. Der iranische Präsident Hassan Ruhani nannte die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump eine "historische Erfahrung" für sein Land. Die USA hätten nie ihre Verpflichtungen erfüllt, sagt Ruhani im Staatsfernsehen. Er Ruhani kündigte zugleich aber an, der Iran werde sich auch an ein Atomabkommen halten, dem die USA nicht angehörten.

"Wir haben statt eines Abkommens mit sechs Staaten nun eines mit fünf", sagte Ruhani. "Wir lassen nicht zu, dass Trump diesen psychologischen Krieg gewinnt." In den nächsten Wochen würden iranische Diplomaten mit den anderen fünf Verhandlungspartnern das weitere Verfahren besprechen, sagte der Präsident. Ruhani drohte aber auch, dass der Iran "in den nächsten Wochen" Uran in größeren Mengen anreichern könnte als zuvor.



Frankreich, Deutschland und Großbritannien bedauerten die Entscheidung der USA, aus dem Abkommen auszusteigen. Der französische Präsident Emmanuel Macron kündigte Verhandlungen über ein weiter reichendes Atomabkommen mit dem Iran an. "Wir werden gemeinsam an einem breiteren Rahmenwerk arbeiten, das die atomaren Aktivitäten, die Zeit nach 2025, ballistische Aktivitäten und die Stabilität im Nahen Osten umfasst", so Macron.

Für die Europäische Union teilte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini mit, sie erwarte, dass die übrigen Staaten trotz des Rückzugs der USA an dem Abkommen festhielten. Der deutsche Außenstaatssekretär Michael Roth twitterte, die Europäer müssten retten, was zu retten sei. Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres fordert alle anderen Unterzeichnerstaaten auf, sich an die Vereinbarungen zu halten.

Aus Russland hieß es, man wolle sich um den Erhalt des Abkommens bemühen. Die russische Führung sei in Kontakt mit der EU und dem Iran, zitiert die Nachrichtenagentur RIA den russischen Botschafter bei der EU.



Unterstützung erhielt Trump dagegen aus Saudi-Arabien. Auch die angekündigte Wiedereinsetzung der Sanktionen gegen den Iran sei richtig, berichtet der Staatssender Al-Arabija. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu lobte die Entscheidung als "mutig und richtig". "Wenn das Atomabkommen mit dem Iran so geblieben wäre wie zuvor, hätte dies dem Iran ermöglicht, binnen einiger Jahre genug Uran anzureichern, um ein ganzes Arsenal von Atombomben zu produzieren", sagte Netanjahu am Dienstag.

"Außerdem hat das Abkommen dem Iran bereits Milliarden Dollar verschafft, und mit diesem Geld finanziert er seine Kriegsmaschinerie im gesamten Nahen Osten", sagte Netanjahu. Er forderte die Weltgemeinschaft dazu, ebenfalls aus dem Atomabkommen auszusteigen, neue Sanktionen gegen den Iran zu verhängen und "die iranische Aggression in unserer Region zu stoppen, vor allem in Syrien".