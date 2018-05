Nach Angaben syrischer Staatsmedien soll es einen israelischen Angriff nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus gegeben haben. Die syrische Luftabwehr habe zwei Raketen abgeschossen, heißt es. Der Angriff habe sich in Kiswe südlich von Damaskus ereignet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Aus Kreisen einer vom Iran angeführten Gruppe hieß es zudem, der Angriff habe sich gegen eine Stellung des syrischen Militärs gerichtet und nur Sachschäden verursacht. Israel wollte den Angriff weder bestätigen noch bestreiten.

Luftschutzbunker auf Golanhöhen werden geöffnet

In Hinblick auf den sich zuspitzenden Konflikt mit dem Iran hat die israelische Armee Ortschaften auf den Golanhöhen angewiesen, die Luftschutzbunker zu öffnen. Zudem wurden die Sicherheitsanweisungen für Zivilisten angepasst. Damit werde auf die "ungewöhnlichen Aktivitäten der iranischen Kräfte in Syrien" reagiert, erklärte die israelische Armee.

Nach Warnungen vor einem iranischen Angriff von Syrien aus hat Israel seine Streitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt. So seien Reservisten mobilisiert und Raketenabwehrsysteme in Position gebracht worden. Zudem sollten Israels Bürger darauf vorbereitet sein, notfalls Anweisungen der Armee Folge zu leisten. "Die israelische Armee ist auf verschiedene Szenarien vorbereitet und warnt, dass jede Aggression gegen Israel eine schwerwiegende Reaktion auslösen wird", hieß es in einer Erklärung der Armee.

Laut der Nachrichtenseite ynet hat Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman angesichts der angespannten Lage ranghohe Militärs zu einer dringenden Beratung in Tel Aviv versammelt. Zuletzt hatte der Iran auf die Israel zugeschriebenen Luftangriffe in Syrien, bei denen auch iranische Soldaten getötet worden, mit Vergeltung gedroht.



Netanjahu begrüßt Trumps Ausstieg aus Iran-Abkommen

Die Ankündigung der israelischen Armee wurde kurz vor der Rede des US-Präsidenten Donald Trump veröffentlicht, in der dieser den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran verkündete. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu begrüßte Trumps Entscheidung. Demnach hätte das Atomabkommen dem Iran ermöglichen können, "binnen einiger Jahre genug Uran anzureichern, um ein ganzes Arsenal von Atombomben zu produzieren", sagte Netanjahu am Dienstag. In der Vergangenheit hatte Netanjahu dem Iran immer wieder vorgeworfen, heimlich das Wissen für Bau und Gebrauch von Atomwaffen aufbewahrt zu haben.

Die Golanhöhen liegen im Norden Israels an der Grenze zu Syrien und wurden 1967 erobert und später annektiert.