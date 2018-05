Bei den Protesten gegen die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem sind 16 Palästinenser von israelischen Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen erschossen und mehr als 500 weitere verletzt worden. Wie das Gesundheitsministerium in dem Palästinensergebiet mitteilte, war unter den Toten auch ein 14-jähriger Junge. Die Angaben zur Zahl der Verletzten reichen von 35 bis mehr als 500. Der Grenzübergang Erez sei nur für humanitäre Notfälle geöffnet, hieß es.

Tausende Palästinenserinnen und Palästinenser protestieren im Gazastreifen an mehreren Orten, einige Gruppen näherten sich Steine werfend dem Grenzzaun zu Israel. Nach Berichten von Augenzeugen versuchten mehrere Männer, den Grenzzaun zu durchschneiden. Palästinensische Demonstranten sollen Reifen in Brand gesetzt haben.



Israel hat angekündigt, die Grenzsicherungsanlagen an seiner Südgrenze um jeden Preis zu verteidigen. Die Soldatinnen und Soldaten haben dazu auch das Recht, auf Palästinenser zu schießen. Israel sei dazu berechtigt, seine Grenzen zu verteidigen, teilte die Regierung mit.



Die israelischen Behörden hatten sich auf Proteste an der Gazagrenze vorbereitet – die Zahlen der erwarteten Demonstranten liegen zwischen Zehntausenden und einer Million. Die Armee verdoppelte die Zahl der an der Grenze stationierten Soldaten. Am Vormittag hatte das israelische Militär Flugblätter über den Palästinensergebieten verteilt, die auf Arabisch davor warnten, den Sicherheitszaun an der Grenze zu beschädigen oder zu überwinden.



Seit Ende März sind bei gewaltsamen Auseinandersetzungen von Palästinensern und israelischen Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen mehr als 50 Palästinenser getötet worden, Tausende weitere wurden verletzt.



Im Gazastreifen begann am Montagmorgen ein Generalstreik, Geschäfte, Schulen und Universitäten blieben geschlossen. Alle politischen Fraktionen einschließlich der radikalislamischen Hamas hatten zum Streik aufgerufen.



Am Nachmittag wird die von Tel Aviv nach Jerusalem verlegte US-Botschaft eröffnet. US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem im Dezember als Hauptstadt Israels anerkannt. Der palästinensische Ministerpräsident Rami Hamdallah bezeichnete diesen Schritt und den Umzug der Botschaft als "krasse Verstöße gegen internationales Recht und Missachtung der Grundwerte von Gerechtigkeit und Moral". Auch die Wahl des Datums beweise "einen Mangel an Sensibilität und Respektlosigkeit für die Grundwerte des Friedensprozesses", sagte Hamdallah. Die Botschaftseröffnung findet am 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels statt. In Palästina wird am Dienstag der sogenannten Nakba, der Vertreibung und Flucht von Hunderttausenden während des ersten Nahostkrieges 1948, gedacht.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu richtete in einer Pressemitteilung den Appell an die Länder der Welt, dem Beispiel der USA zu folgen: "Verlegt eure Botschaften nach Jerusalem, weil es den Frieden voranbringt." Beim Empfang der US-Delegation sagte Netanjahu, Frieden könne nicht "auf ein Fundament von Lügen aufbauen". Jerusalem sei die rechtmäßige Hauptstadt Israels. Es habe "einen Präsidenten Trump" gebraucht, "um diese einfache, grundlegende Wahrheit zu verkünden. Und einmal verkündet, wird sich diese Wahrheit verbreiten", sagte Netanjahu.