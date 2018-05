Der italienische Präsident Sergio Mattarella hat dem Wirtschaftsexperten Carlo Cottarelli den Auftrag erteilt, eine Regierung zu bilden. Nach Angaben des Präsidialamts soll der ehemalige Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) nun eine Übergangsregierung zusammenzustellen, die das Land zu einer Neuwahl führen könnte. Cottarelli bestätigte, dass er den Auftrag angenommen hat. Er rechne damit, dass eine Neuwahl Anfang 2019 stattfinden könnte.



Sollte er als Regierungschef im Parlament keine Mehrheit erhalten, könnte die Neuwahl bereits nach August abgehalten werden. Aufgabe seiner Regierung werde es sein, den Haushalts für das kommende Jahr zu verabschieden.



Der 64 Jahre alte Cottarelli war von 2008 bis 2013 für den IWF tätig gewesen.

Am Sonntag war die Regierungsbildung zwischen den beiden populistischen Parteien Fünf-Sterne-Bewegung und Lega gescheitert. Der designierte Regierungschef Giuseppe Conte hatte auf das Amt des Ministerpräsidenten verzichtet, nachdem Präsident Mattarella dessen Kabinettsliste abgelehnt hatte. Er hatte sich geweigert, den 81-jährigen Euroskeptiker Paolo Savona zum Wirtschaftsminister der geplanten Koalition zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und Lega zu machen.

Fünf-Sterne-Bewegung und Lega kündigten an, gegen die sogenannte Technokratenregierung in die Opposition zu gehen. Außerdem forderte der Parteichef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi di Maio, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsident Mattarella einzuleiten. Di Maio berief sich dabei auf Artikel 90 der Verfassung, in dem es um die Möglichkeit geht, den Präsidenten wegen Hochverrats oder Verletzung der Verfassung anzuklagen.