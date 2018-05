In Italien haben die Fünf-Sterne-Bewegung und Lega wichtige Personalfragen geklärt und damit die Grundlage für eine gemeinsame Regierung geschaffen. Es gebe alle Voraussetzungen für eine Regierung, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Parteivorsitzenden von Lega und M5S, Matteo Salvini und Luigi Di Maio. Wirtschaftsminister soll nach italienischen Medienberichten der Ökonomieprofessor Giovanni Tria werden. An diesem Posten war am Sonntag der erste Versuch der Regierungsbildung gescheitert.



Denn Staatspräsident Sergio Mattarella wollte den Euroskeptiker Paolo Savona nicht ernennen. Daraufhin kündigte der designierte Ministerpräsident Giuseppe Conte seinen Rückzug an. Eine Neuwahl schien unausweichlich.



Mattarella beauftragte dann Carlo Cottarelli, den ehemaligen Direktor des Internationalen Währungsfonds, bis zu einer Neuwahl eine Übergangsregierung bilden. Nach der nun erzielten Einigung gab Cottarelli seinen Auftrag zurück, wie der Generalsekretär des Präsidenten mitteilte. Damit ist der Weg für eine Koalition wieder frei – vorausgesetzt, Staatschef Mattarella bestätigt die Ministerliste dieses Mal. Dann wäre auch die Neuwahl abgewendet. Matarella lud den möglichen neuen Regierungschef Conte noch für den Abend ein. Es wird erwartet, dass Conte dabei die neue Ministerliste präsentiert.



Den Berichten zufolge soll der als Wirtschaftsminister abgelehnte Savona in dem nun vereinbarten Kabinett für Europäische Angelegenheiten zuständig werden. Enzo Moavero Milanesi soll Außenminister werden. Der überzeugte Europäer hatte dasselbe Amt schon in den Jahren 2011 bis 2014 inne. Lega-Chef Salvini solle das Amt des Innenministers übernehmen. 5-Sterne-Chef Di Maio solle Industrieminister werden.