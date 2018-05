Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung in Italien hat eine Einigung auf ein gemeinsames Regierungsprogramm mit der rechtsextremen Lega bekanntgegeben. Die Sterne veröffentlichten das gemeinsame Programm auf ihrer Webseite, wo nun die Eingeschriebenen der Bewegung online darüber abstimmen müssen. Das Regierungsprogramm muss von der Basis beider Parteien sowie von Staatspräsident Sergio Mattarella gebilligt werden.

Der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, schrieb auf Facebook, das Programm sei in allen Punkten zu Ende verhandelt. Er veröffentlichte den "Vertrag für eine Regierung des Wandels", der nach seinen Angaben die Umsetzung vieler Wahlversprechen seiner Partei anstrebt.

Aus dem Programm geht etwa hervor, dass die Konjunktur in Italien auch mit "begrenzten" schuldenfinanzierten Ausgaben angeschoben werden soll. Weiter sei ein Grundeinkommen von 780 Euro im Monat vorgesehen.

In Bezug auf die EU steht in dem Regierungsprogramm, mit den EU-Partnern müsse die Haushaltspolitik der Gemeinschaft sowie der Euro-Stabilitätspakt überprüft werden. Ausgaben für Investitionen sollten nicht in die Defizitberechnungen einfließen. Nicht enthalten in dem Programm sind Forderungen für einen Ausstieg aus dem Euro oder ein Referendum darüber.

Wer wird Regierungschef?

Noch steht nicht fest, wer künftig Regierungschef sein soll. Über diese heikle Frage müssen die beiden europakritischen Parteien noch in den kommenden Tagen verhandeln.



Italien hatte am 4. März ein neues Parlament gewählt. Zeitweise sah es so aus, als würde die Regierungsbildung gänzlich scheitern, es waren bereits mögliche Termine für Neuwahlen im Gespräch. Staatspräsident Mattarella forderte alle Parteien dazu auf, eine Lösung zu finden, um politischen Stillstand zu vermeiden. Letztlich möglich geworden war die Regierungsbildung, nachdem der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi seinen Widerstand gegen ein Bündnis aus Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung Anfang Mai aufgab.



Die Fünf-Sterne-Bewegung wurde bei der Wahl zwar stärkste Partei, für eine Mehrheit im Parlament war das Ergebnis aber nicht ausreichend. Die Lega von Parteichef Matteo Salvini wurde mit 17,3 Prozent stärkste Kraft innerhalb des rechten Wahlbündnisses mit Forza Italia und den neofaschistischen Fratelli d'Italia.