In Katalonien ist der Vertraute von Ex-Separatistenführer Carles Puigdemont bei der Wahl zum Regierungschef durchgefallen. Für Quim Torra stimmten bei der Abstimmung 66 Abgeordnete. Damit fehlten dem Anwalt und Journalisten zwei Stimmen, um gleich in der ersten Runde neuer Regionalpräsident zu werden. In einer zweiten Runde am Montag reicht Torra die einfache Mehrheit der 135 Abgeordneten im Regionalparlament.



Es war bereits der fünfte Versuch, einen Regierungschef zu wählen. Die Ernennung der vier vorherigen Kandidaten scheiterte daran, dass sie sich entweder im ausländischen Exil aufhielten oder in U-Haft saßen. Das Verfassungsgericht in Madrid hatte schon im Januar festgelegt, dass sich ein Kandidat persönlich im Parlament in Barcelona wählen lassen muss.

Auch Puigdemont wird von den spanischen Behörden unter anderem wegen der mutmaßlichen Unterschlagung öffentlicher Mittel gesucht. Er wartet in Berlin auf eine Entscheidung der deutschen Justiz, ob er an sein Heimatland ausgeliefert werden darf. Am Donnerstag hatte Carles Puigdemont endgültig auf eine eigene Kandidatur verzichtet.



Der legitime Präsident bleibe Puigdemont

Während der Vorstellung seines Regierungsprogramms machte Torra deutlich, dass das Ziel der katalanischen Regionalregierung auch weiterhin die Abspaltung von Spanien sei. "Wir werden weiter unermüdlich arbeiten, um eine katalanische Republik zu haben", sagte der 55-Jährige. Die Separatisten würden der Unabhängigkeitserklärung vom vergangenen Oktober "treu bleiben und einen unabhängigen Staat in Form einer Republik gründen." Torra bekräftigte, er werde im Falle eines Wahlsiegs eine Übergangsregierung anführen, der legitime Präsident sei jedoch Puigdemont.



Sollte allerdings auch die Wahl am Montag erfolglos bleiben und bis zum 22. Mai keine Regierung gebildet werden können, müssen in Katalonien Neuwahlen stattfinden. Seit der Absetzung Puigdemonts als Regionalpräsident vor gut sechs Monaten hat Katalonien keine reguläre Regierung mehr.