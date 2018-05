US-Präsident Donald Trump erwägt den Abbau der US-Truppen in Südkorea. Das schreibt die New York Times und beruft sich dabei auf mehrere Insider. Trump habe das Verteidigungsministerium angewiesen, Möglichkeiten für die Reduzierung zu prüfen. Der Schritt könne im Zusammenhang mit dem Treffen stehen, das in den kommenden Wochen zwischen dem US-Präsidenten und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un stattfinden soll.

Der Plan eines möglichen Truppenabbaus auf der koreanischen Halbinsel solle keine Rolle bei den Gesprächen zwischen Trump und Kim spielen, hieß es weiter. Dennoch dürfte ein möglicher Friedensvertrag zwischen Nord- und Südkorea mittelfristig dazu führen, dass die Zahl der momentan stationierten 28.500 US-Soldaten reduzierte werde.



Trump hatte häufiger bekräftigt, dass er entschlossen zu einer Reduzierung der Truppen in Korea sei, auch weil die USA nicht angemessen für deren Präsenz kompensiert würden. Schließlich seien die US-Soldaten hauptsächlich dort stationiert, um Japan zu schützen.



Verhandlungen "ohne Vorbedingungen"

Ende 2018 läuft ein Abkommen zwischen den USA und Südkorea über die Starionierung der US-Truppen auf der Halbinsel aus. Die US-Regierung verlangt, dass Südkorea künftig die vollen Kosten für die stationierten Truppen bezahlen soll, bisher trägt das Land die Hälfte von mehr als 800 Millionen US-Dollar im Jahr.

Die US-Regierung wollte die Angaben der New York Times nicht direkt kommentieren. Dennoch sei es überfällig, über die Truppengröße in Südkorea nachzudenken. In Sicherheitskreisen wird befürchtet, dass US-Präsident Trump vor Euphorie über den plötzlichen Erfolg des Friedensprozess dem nordkoreanischen Machthaber zu voreilig einen Abzug der US-Truppen anbieten könne. US-Verteidigungsminister Jim Mattis sagte dazu, man werde nun erst die Verhandlungen führen, "ohne Vorbedingungen zu stellen", wie diese zu laufen haben.