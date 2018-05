Nordkorea hat einen weiteren Schritt zur Annäherung mit Südkorea vollzogen: Künftig laufen die Uhren in beiden Ländern wieder synchron. Dafür wurde die nordkoreanische Uhrzeit um eine halbe Stunde vorgestellt. "Die Zeitumstellung ist der erste praktische Schritt, um den Prozess der Einigung zu beschleunigen", teilten nordkoreanische Staatsmedien mit.



Die Zeitumstellung war von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un nach dem historischen Treffen mit Südkoreas Präsident Moon Jae In angekündigt worden. Laut Staatsmedien hatte es Kim als "schmerzhaften Anblick" empfunden, als er am Verhandlungsort eine Uhr mit der Pjöngjang-Zeit und eine andere mit Südkoreas Standardzeit sah. Das nordkoreanische Parlament verabschiedete daraufhin ein Dekret zur Zeitumstellung.

In beiden koreanischen Staaten galt über Jahrzehnte hinweg dieselbe Zeit. Erst 2015 schuf der Norden seine eigene Zeit, mit der die Uhren 30 Minuten zurückgestellt wurden. Die Entscheidung sollte die Spuren der japanischen Kolonialherrschaft über die Koreanische Halbinsel beseitigen. Damals war die Uhrzeit der in Japan angepasst worden.

USA bereiten Treffen mit Nordkorea vor

Auch die USA bemühen sich weiter um eine Annäherung an Nordkorea. Zur Vorbereitung des geplanten Treffens beider Nationen will sich US-Präsident Donald Trump erneut mit Moon beraten. Der südkoreanische Präsident reist dafür am 22. Mai nach Washington. Auch Ort und Termin für das Treffen mit Nordkorea seien bereits festgelegt, teilte die US-Regierung mit, ohne Details zu nennen.



Das historische erste Gipfeltreffen eines US-Präsidenten mit einem nordkoreanischen Machthaber soll eine dauerhafte Entspannung auf der Koreanischen Halbinsel ermöglichen. Ein wesentliches Hindernis ist die atomare Aufrüstung Nordkoreas, die die Regierung in Pjöngjang gegen den Widerstand des UN-Sicherheitsrates vorangetrieben hat. Bei einem Treffen mit Südkorea stimmte Kim jedoch einer kompletten Denuklearisierung – ein erklärtes Ziel der USA – grundsätzlich zu.