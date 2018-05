Der südkoreanische Präsident Moon Jae In und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un sind am Samstag unerwartet erneut zu einem Gespräch zusammengekommen. Beide hätten sich ausgetauscht, um den Weg für ein Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump zu ebnen, teilte das südkoreanische Präsidialamt mit. Moon wolle am Sonntag über das Ergebnis der zweistündigen Beratungen informieren, die auf nordkoreanischem Gebiet kurz hinter der Grenze zwischen beiden Staaten stattfanden. Es war bereits das zweite Gespräch binnen zweier Monate.

