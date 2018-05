Nach gewaltsamen Protesten auf der griechischen Insel Lesbos gegen die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union hat Ministerpräsident Alexis Tsipras den Bewohnern Hilfe versprochen. "Unser Ziel ist, die Verzögerungen so schnell wie möglich anzugehen", sagte er in einer Rede vor Demonstranten. Seine Regierung hatte zugesagt, die mehr als 15.000 Menschen, die auf Lesbos, Chios und drei weiteren Inseln in überfüllten Flüchtlingslagern festsitzen, aufs Festland zu holen. Es fehlt aber an Personal und Unterkünften, der Prozess dürfte noch Monate dauern.



Tsipras warb um Geduld. Es sei nicht leicht mit dem Flüchtlingszustrom fertig zu werden, sagte er im Fernsehen. "Er war die größte (Flüchtlingsbewegung) seit dem Zweiten Weltkrieg." Als andere EU-Staaten Zäune bauten, hätten die griechischen Inseln den Ruf Europas gerettet, indem die Insulaner den Migranten halfen, fügte er hinzu.



Aufnahmeinseln sollen Vorteil bei Mehrwertsteuer verlieren

Zuvor hatten Tausende Einwohner erneut gegen die Situation auf Lesbos protestiert. Wegen der überfüllten Flüchtlingslager sei die Lage schon unerträglich, sagte Paraskevas Frantzeskos, der Vizepräsident der örtlichen Handelskammer. Dass nun auch noch die Mehrwertsteuer wegen der Finanzkrise erhöht werden soll, sei zu viel für die Bewohner. Er forderte eine sofortige Lösung beider Probleme. Für Lesbos und die anderen sogenannten Hotspot-Inseln (Chios, Samos, Kos und Leros), auf denen sich die Registrierlager befinden, gilt bislang ein reduzierter Mehrwertsteuerhöchstsatz von 19 Prozent. Ab 1. Juni soll der Satz auf 24 Prozent erhöht werden.

Die Polizei hatte am Donnerstag zusätzliche Einsatzkräfte nach Lesbos geschickt, die rund um die Inselhauptstadt Mytilene positioniert wurden. Fast alle Restaurants und Cafés auf der Insel blieben aus Protest für einen Tag geschlossen. Die Handelskammer hatte unter dem Motto "Lösung jetzt, damit Lesbos (wieder) leben kann" zu der Demonstration aufgerufen. Es kam zu gewaltsamen Szenen, als Polizisten Tränengas auf mehrere Protestierende feuerte, nachdem diese versucht hatten, einen Polizeibus umzustoßen.



Die Situation auf Lesbos ist seit Wochen gespannt, weil täglich neue Flüchtlinge aus der Türkei ankommen – deutlich mehr als zuvor. Derzeit leben dort 8.849 Asylsuchende; damit kommt gut ein Migrant auf neun andere Bewohner. In den vergangenen Tagen war es wiederholt zu Ausschreitungen zwischen Rechtsextremisten und Migranten, aber auch zwischen Migranten untereinander gekommen.