Eine russische Rakete hat nach Angaben internationaler Ermittler 2014 zum Absturz der malaysischen Passagiermaschine MH17 über der Ukraine geführt. Eine Videoanalyse habe ergeben, dass die Rakete von einer in Kursk stationierten russischen Militäreinheit zur Abwehr von Flugraketen stamme, sagte Wilbert Paulissen von der niederländischen Staatspolizei in Den Haag.

Paulissen stellte die vorläufigen Ergebnisse einer langjährigen Untersuchungskommission zum Absturz von MH17 vor.



Die Maschine der Fluggesellschaft Malaysia Airlines war am 17. Juli 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur gewesen. Sie wurde im Osten der Ukraine von einer Rakete getroffen. Alle 298 Passagiere und Besatzungsmitglieder starben. Russland hatte dementiert, an dem Absturz beteiligt gewesen zu sein.

Eine internationale Untersuchungskommission in den Niederlanden kam 2016 bereits zu dem Ergebnis, dass eine mobile Buk-Rakete im Juli 2014 in die Ostukraine gebracht, von dort abgefeuert und der Raketenwerfer anschließend sofort zurück nach Russland gebracht wurde. Wie der Guardian berichtet, hat die niederländische Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf der Pressekonferenz nun verkündet, dass sie Foto- und Videomaterial haben. Dieses würde "vor Gericht standhalten" und beweisen, dass die abgefeuerte Rakete von der 53. Luftabwehr-Brigade der russischen Streitkräfte stammt, die in der westrussischen Stadt Kursk stationiert ist.

Russland beschuldigt die Ukraine

Russland wies bereits vor zwei Jahren jegliche Verantwortung für den Absturz zurück, als erste Ergebnisse von Ermittlern darauf hinwiesen, dass die Rakete aus Russland stamme. Die Regierung beschuldigte stattdessen die Ukraine.



Russische Radardaten zeigten, dass das Flugzeug nicht vom Gebiet der prorussischen Separatisten aus beschossen worden sei, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Die von den Niederlanden geführte Untersuchung habe von Russland gelieferte Hinweise ignoriert und der Ukraine erlaubt, Beweise zu manipulieren und antirussische Schlüsse zu ziehen, hieß es.