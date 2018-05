Der Schweizer Pharmahersteller Novartis hat zugegeben, der Firma von Michael Cohen, dem persönlichen Anwalt von US-Präsident Donald Trump, eine Summe von insgesamt 1,2 Millionen US-Dollar gezahlt zu haben. Ein Sprecher des Konzerns teilte mit, Novartis habe Cohen als Berater für Fragen rund um Gesundheitspolitik engagieren wollen.



Zu diesem Zweck sei kurz nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten ein Vertrag geschlossen worden, der eine monatliche Zahlung von 100.000 Dollar vorsah. "Im Rückblick muss das als Fehler betrachtet werden", sagte der Sprecher. Kurz nach Vertragsabschluss sei der Arzneimittelhersteller aus Basel, so seine Darstellung, jedoch zu dem Schluss gekommen, dass Cohen die erwartete Beratung nicht leisten könne. Daraufhin habe man auf einen weiteren Austausch verzichtet. Bis zum Vertragsende im Februar 2018 habe Novartis allerdings weiterhin monatlich 100.000 Dollar an Cohens Firma Essential Consultants überweisen.

Novartis reagierte mit dieser Stellungnahme auf eine Liste mit Geschäftskontakten Cohens, die der Anwalt der Pornodarstellerin Stormy Daniels vorgelegt hatte. Daniels gibt an, vor Jahren eine Affäre mit dem amtierenden Präsidenten der USA gehabt zu haben. Vor der Präsidentschaftswahl 2016 hatte Daniels von Cohen 130.000 Dollar erhalten – angeblich für ihr Stillschweigen in der Angelegenheit. Den Deal will die Schauspielerin vor Gericht für nichtig erklären lassen.

Auf der Liste von Daniels Anwalt Michael Avenatti finden sich verschiedene Firmen, die seiner Einschätzung nach hohe Geldsummen auf dasselbe Konto überwiesen haben, über das auch Daniels bezahlt worden sei. Drei Konzerne räumten inzwischen ein, Beraterverträge mit Cohens Firma Essential Consultants abgeschlossen zu haben. Unter anderem sollen auch der Telekommunikationskonzern AT&T und die Firma Korea Aerospace Industries nach der Wahl 2016 die Nähe zum Weißen Haus gesucht haben. Ziel der Kooperation soll es gewesen sein, den kurz vor der Amtseinführung stehenden Präsidenten und dessen politische Vorhaben besser einschätzen zu können.



Des weiteren sollen eine Zahlung in Höhe von 500.000 Dollar von einem russischen Milliardär aus dem Umfeld Wladimir Putins auf Cohens Konto eingegangen sein. Cohens Verteidigung bezeichnete Avenattis Informationen als größtenteils "komplett unzutreffend". Ob US-Präsident Donald Trump von diesen Zahlungen wusste, ist bislang nicht bekannt.