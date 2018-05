Bei einem Angriff auf ein von Studierenden besetztes Universitätsgebäude in Nicaraguas Hauptstadt Managua soll ein Mensch getötet worden sein. Zudem wurden mindestens elf weitere Menschen verletzt, wie Víctor Cuadras, ein Sprecher der studentischen Protestbewegung Movimiento Estudiantil 19 de Abril sagte.



Die Studierenden vermuten hinter dem Angriff eine von der Regierung geschickte Truppe, wie ein anderer Sprecher dem TV-Sender Canal 15 sagte. Demnach seien die Angreifer in zivil gekleidet gewesen und hätten verschiedene Waffen bei sich gehabt. "Wir glauben, dass sie Mitglieder der Sandinistischen Jugend oder Polizisten in Zivil waren", sagte der Sprecher. Die Verletzten, darunter Studenten und Anwohner, würden in private Krankenhäuser gebracht, die sie kostenlos behandeln wollten. Die Polizei und andere Behörden kommentierten den Vorfall zunächst nicht.



Die Studierenden besetzen seit gut drei Wochen ein Gebäude der Polytechnischen Universität um gegen Nicaraguas Präsidenten Daniel Ortega und seine Regierung zu protestieren. Laut einem Sprecher befinden sich dort derzeit etwa 80 Studierende. Neben der Polytechnischen Universität wird seit drei Tagen auch der Sitz der Nationalen Autonomen Universität Nicaragua von rund 70 Studentinnen und Studenten besetzt. Das Gebäude wurde von Polizisten und regierungsnahen Aktivisten umstellt. Es wird befürchtet, dass auch dort ein Angriff erfolgen könnte. Mit der Besetzung der Unis wollen die Studenten den Druck auf Ortega erhöhen.

Mehr als 60 Tote bei Protesten gegen Regierung

Seit Mitte April wird gegen die umstrittene Sozialreform der Regierung protestiert. Obwohl diese zurückgenommen wurde, fordern die Demonstranten weiterhin den Rücktritt von Ortega und seiner Frau, Vizepräsidentin Rosario Murillo. Laut Menschenrechtlern kamen bei den Auseinandersetzungen mehr als 60 Menschen ums Leben. Die Regierung sprach jedoch von nur etwa zehn Toten. Neben Studierenden demonstrieren auch Mütter und Großmütter, die eine Aufklärung der Todesfälle von Studierenden während der Proteste fordern.



Die Regierung Nicaraguas hatte Bereitschaft für einen nationalen Dialog mit zivilen Organisationen signalisiert. Sie möchte die katholische Kirche als Vermittler einschalten, allerdings muss die Bischofskonferenz des Landes noch Vertreter für die Gespräche benennen. Ob die Opposition des zentralamerikanischen Landes ebenfalls an dem Dialog teilnimmt, ließ Vizepräsidentin Murillo offen.

Ortega soll öffentliche Gelder veruntreut haben

Ortega war Anführer der sandinistischen Revolution gegen den ehemaligen Diktator Anastasio Somoza Debayle und regierte Nicaragua bereits von 1985 bis 1990. 2007 war er an die Macht zurückgekehrt. Der ehemalige Rebellenkommandeur hat sich mittlerweile von seinen sozialistischen Idealen verabschiedet und fährt einen eher neoliberalen Wirtschaftskurs. Kritiker werfen ihm vor, eine autoritäre Familiendynastie an der Staatsspitze zu etablieren und öffentliche Gelder zu veruntreuen.