In Venezuela hat der sozialistische Präsident Nicolás Maduro nach Angaben der Wahlkommission die Wahl gewonnen. Auf Maduro seien 5,8 Millionen Stimmen entfallen, teilte die Wahlkommission in Caracas mit. Sein schärfster Konkurrent Henri Falcón habe 1,8 Millionen Stimmen erhalten. Maduro sprach in einer ersten Reaktion von einem "Sieg des Volkes". Falcón sagte, er erkenne die Wahl wegen Unregelmäßigkeiten nicht an.

Die Wahlbeteiligung gab die Kommission mit 46,1 Prozent an. Die Opposition sprach von weniger als 30 Prozent. Bei der Abstimmung im Jahr 2015 lag die Wahlbeteiligung bei 80 Prozent. Maßgebliche Teile der Opposition hatten zum Boykott der Abstimmung aufgerufen.

Falcón erkannte die Wahl nicht an und forderte eine erneute Abstimmung. Die Präsidentschaftswahl sei von Unregelmäßigkeiten überschattet gewesen und daher nicht rechtmäßig, erklärte Falcón vor Anhängern. Er bezog sich auf Berichte von Wahlkampfhelfern, bei denen Tausende Beschwerden über sogenannte "Rotpunkte" von Aktivisten der Regierungspartei eingegangen seien. Diese seien an 86 Prozent der Wahllokale eingerichtet worden, um die Armen zur Stimmenabgabe zugunsten Maduros zu drängen, sagte Falcón. Der Wahl "mangelt es ohne Zweifel an Legitimität und wir lehnen es kategorisch ab, diesen Prozess anzuerkennen."

Der unabhängige Kandidat ging allerdings auch hart mit dem größten Oppositionsbündnis des Landes ins Gericht. Dessen Aufruf zu einem Boykott der Wahl, dem die Bürger offenbar weithin gefolgt seien, habe der Regierung in die Hände gespielt, sagte Falcón.