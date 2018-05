Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat Russland als Gegengewicht zu einer weltweiten Vorherrschaft der USA gelobt. "Ich schätze es sehr, dass (Präsident Wladimir) Putin Widerstand leistet gegen die Hegemonie der USA", sagte Kim bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in Pjöngjang. "Sie treten sehr entschlossen auf und wir sind immer bereit, mit Russland darüber zu verhandeln", sagte er laut russischer Übersetzung in einem Video, das vom Außenministerium in Moskau veröffentlicht wurde. Demnach warb Kim dafür, die Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea zu stärken.

Am Mittwoch war Lawrow in die nordkoreanische Hauptstadt gereist, um sich dort erstmals mit Kim zu treffen. Bei ihren Gesprächen sollte es nach Angaben des russischen Außenministeriums vor allem um Nordkoreas Atomprogramm und die bilaterale Zusammenarbeit gehen. Lawrow hatte die Einladung nach Pjöngjang im April bei einem Besuch seines nordkoreanischen Kollegen Ri Yong Ho in Moskau angenommen.

Das Treffen der beiden Politiker soll nach dem Willen Lawrows nicht das letzte gewesen sein. Wie dessen Ministerium mitteilte, habe der Ressortchef den Nordkoreaner zu einem Gegenbesuch in Moskau eingeladen. "Kommen Sie nach Russland, wir würden uns sehr freuen, Sie zu begrüßen", sagte Lawrow laut der Mitteilung. Er überbrachte demnach auch die besten Wünsche von Präsident Putin. Russland unterstütze Fortschritt und Frieden auf der Koreanischen Halbinsel und schätze die jüngste Annäherung Nord- und Südkoreas sehr hoch ein.

Unklar, ob Kim im Juni US-Präsident Trump treffen wird

Im April und Mai waren Kim und Südkoreas Präsident Moon Jae In zu einem Gipfeltreffen zusammengekommen. Dabei verständigten sie sich darauf, die bilateralen Beziehungen verbessern zu wollen. Auch der Abschluss eines Friedensvertrags war im Gespräch. Zwischen beiden Staaten herrscht seit dem Ende des Koreakrieges 1953 nur ein Waffenstillstand.

Zurzeit bemühen sich Politiker Nordkoreas und der USA, ein Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump zu organisieren. Allerdings scheint selbst der US-Präsident unentschlossen, ob er so ein Gespräch tatsächlich will. So hatte er einem Treffen am 12. Juni in Singapur zunächst zugestimmt, es später abgesagt und es einen Tag darauf doch wieder für möglich gehalten. Hauptstreitpunkt ist auch hier das Atomwaffen- und Raketenprogramm Nordkoreas.