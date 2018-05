Der Onlineshop des Weißen Hauses reagierte schnell. Eigens für den Gipfel mit Nordkorea waren dort seit wenigen Tagen Gedenkmünzen im Angebot. Zu sehen sind die Profile von Donald Trump und Kim Jong Un, dahinter die Flaggen beider Länder und der Schriftzug: Friedensgespräche. Kurz nach der Absage des Gipfels durch Trump bot der Shop sie als Deal des Tages statt für knapp 25 nun für 20 Dollar an.



Noch am Morgen war die Hoffnung auf das Zustandekommen des Gipfels genährt worden. Nordkorea hatte sein einzig verbliebenes Testgelände für Nuklearwaffen zerstört. Dann aber sagte der US-Präsident das geplante Treffen in Singapur zur Überraschung selbst wichtiger Verbündeter wie Südkorea kurzerhand ab. Zur Begründung verwies Trump auf die "offene Feindseligkeit" in den jüngsten Äußerungen aus Nordkorea.

Vor allem in liberalen Kreisen in der Heimat war klar, wen die Schuld trifft. Der Präsident habe mit seinem fieberhaften und erratischen Verhalten die Chancen auf eine militärische Auseinandersetzung erhöht, teilte der demokratische Abgeordnete Ted Lieu aus Kalifornien mit. Dass das Treffen abgesagt sei, zeige den Mangel an Vorbereitung aufseiten Trumps im Umgang mit einem totalitären Diktator, stimmte sein Parteikollege Bill Nelson aus Florida zu.



Auch die New York Times kritisierte Trumps Entscheidung. Der Präsident habe mit dem Schritt eine besonders plumpe diplomatische Periode beendet, kommentierte der Nordkorea-Experte Nicholas Kristof.



Nordkorea - Trump sagt Gipfel mit Kim ab Der US-Präsident macht seine Drohung wahr: Das für den 12. Juni geplante Treffen mit Nordkoreas Machthaber werde nicht stattfinden, schrieb Trump in einem Brief an Kim. © Foto: Saul Loeb/AFP/Getty Images

Dass die Gespräche vorerst gescheitert sind, liegt dabei nicht unbedingt nur am mangelnden politischen Feingefühl. Auch an der nötigen Expertise, um mit dem wichtigen Konflikt umzugehen, fehlt es im Weißen Haus bis heute. Der für die Nordkorea-Politik zuständige Diplomat Joseph Yun etwa war Anfang März in den Ruhestand gegangen, einen Nachfolger gibt es bislang nicht. Auch die Stelle des US-Botschafters in Südkorea ist noch immer vakant. Zwar hat das Weiße Haus mit Harry Harris einen Kandidaten bestimmt. Doch noch muss der Admiral, der derzeit Oberbefehlshaber des Regionalkommandos im Pazifik ist, vom Kongress bestätigt werden. "Ihre diplomatischen Kapazitäten sind sehr begrenzt", sagt Robert Manning vom Thinktank Atlantic Council, der selbst zwölf Jahre für das Außenministerium gearbeitet hat.

An der Spitze der Behörde hat sich der Ton mit Mike Pompeo unterdessen verschärft. Schon vor dem Amtsantritt im April hatte der Hardliner – damals noch als CIA-Chef – in Interviews klargestellt, die USA würden trotz möglicher Gespräche zwischen Donald Trump und Kim Jong Un keinerlei Zugeständnisse an das Regime in Pjöngjang machen. An anderer Stelle dachte Pompeo offen darüber nach, in Nordkorea einen Regimewechsel herbeizuführen. "Dass er sich zweimal mit der Führung in Pjöngjang getroffen hat und es offenbar kaum Fortschritte gibt, ist erstaunlich", sagt Manning. In den vergangenen Tagen hatten sich schließlich auch Trumps Nationaler Sicherheitsberater John Bolton und Vizepräsident Mike Pence in Formulierungen verstiegen, die Nordkorea "aus der Fassung" gebracht hätten, wie es Nicholas Kristof formuliert.



Nur gute TV-Bilder zählen

Schon vor Monaten hatten Experten gewarnt, das Außenministerium sei wegen der zahlreichen Lücken nicht in der Lage, angemessen auf internationale Krisen zu reagieren. Hinzu kommt, dass die Regierung das Budget der Behörde im aktuellen Haushalt gekürzt und Diplomaten der Vorgängerregierung abgezogen hat. Zwar gebe es auch jetzt noch vereinzelt Experten, die dabei helfen könnten, Optionen abzuwägen und die Reaktionen aus Nordkorea einzuschätzen. Die Frage aber sei, ob der Präsident willens sei, angesichts lauterer und vertrauterer Stimmen in seinem Umfeld auf sie zu hören. Die Tatsache, dass es ausgerechnet ganz an der Spitze eine unberechenbare "Wildcard" gebe, mache es für alle anderen schwierig, sagt Manning.

Das Ergebnis sind Ad-hoc-Reaktionen auf Kommentare aus Pjöngjang und improvisierte Stellungnahmen mit möglicherweise weitreichenden Folgen. Im Zweifel habe der Präsident – wie bei der Entscheidung, die US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen – die Wirkung auf die eigene Kernwählerschaft stärker im Blick als die außenpolitischen Konsequenzen. Nirgends aber, sind sich Beobachter einig, sei besonnenes Vorgehen wohl wichtiger als im Umgang mit Nordkorea. Deshalb sei es bereits ein Fehler gewesen, sich in der Hoffnung auf "gute Fernsehbilder" überhaupt auf ein Treffen eingelassen zu haben, sagt Nordkorea-Experte Manning. Ein solches Treffen stehe eigentlich am Ende der Verhandlungen, nicht zu Beginn. So aber habe Trump riskiert, am Ende mit einer Einigung dazustehen, die weniger scharf sei als der Vertrag mit dem Iran, den er gerade öffentlich in der Luft zerrissen habe, schrieb die New York Times.

Letztlich könnte die Entscheidung von Donnerstag deshalb von Vorteil sein. Sollte die Absage jetzt zu inoffiziellen Gesprächen hinter verschlossenen Türen ohne den Druck auf schnelle Ergebnisse führen, "dann wäre das ein Fortschritt". Jetzt sei es vor allem wichtig, sagt Robert Manning, dass alle Beteiligten tief durchatmeten.