Singapurs Beamte hatten sich erkennbar Mühe gegeben. Wenige Stunden bevor US-Präsident Donald Trump das in dem Stadtstaat geplante Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un absagte, verschickten sie ein detailliertes, vierseitiges Planungsdokument an Journalisten. Sie erklärten das Akkreditierungsverfahren, die Zollbestimmungen für Übertragungstechnik und wie Reporter Leitungen für ihre Liveberichterstattung buchen können. Ein Medienzentrum sollte es als Arbeitsplatz für die mutmaßlich Hunderten, wenn nicht Tausenden Journalisten geben, die über das historische Treffen berichtet hätten.

Dass ihre aufwändigen Vorbereitungen vergebens sein könnten, war Singapurs Beamten aber wohl bewusst: Man solle ihre Bemühungen nicht als Bestätigung dafür verstehen, dass das Treffen zwischen Trump und Kim auch tatsächlich stattfinden werde, ließen sie die Korrespondenten wissen. Als Trump diese Vorahnung mit seinem offenen Brief an Kim bestätigte, zeigte sich das Land trotzdem enttäuscht: "Singapur bedauert, dass das geplante Treffen doch nicht stattfinden wird", ließ das Außenministerium in einer knappen Mitteilung wissen.

Die womöglich umsonst geleistete Vorbereitungsarbeit dürfte aber nicht der einzige Grund für Singapurs Unzufriedenheit darüber sein, dass der Nordkorea-Gipfel bereits scheiterte, bevor er überhaupt beginnen konnte. Das vorerst erfolglose Gezerre um das Treffen der beiden Staatschefs konfrontiert die Region mit neuer Unsicherheit. Nach der kurzzeitigen Annäherung zwischen den Amerikanern und dem Regime in Pjöngjang drohen neue Feindseligkeiten. Verstimmung löst zudem Trumps Alleingang bei der Entscheidung aus. Die asiatischen Verbündeten der USA erfuhren offenbar durch die Medien von der Gipfelabsage.

"Das ist kein guter Weg, um andere zu überzeugen"

Besonders überrascht wurde Südkoreas Präsident Moon Jae In, der das Treffen von Trump und Kim mit Vehemenz vorangetrieben hatte und dem US-Präsidenten in den vergangenen Wochen mit der Behauptung schmeichelte, dass dieser den Friedensnobelpreis verdient habe. Er sei ratlos angesichts der Entscheidung, sagte Moon in einer ersten Reaktion. "Es ist bedauerlich und beunruhigend, dass der Gipfel nicht wie geplant stattfinden wird", teilte das Präsidialamt später nach einer mitternächtlichen Krisensitzung mit. Die Denuklearisierung dürfe aber nicht aufgegeben werden. Die unabgesprochene Absage ist für Moon ein schwerer Rückschlag: Er hatte sich erst am Dienstag bei einem Treffen mit Trump in Washington erneut für den Gipfel eingesetzt.

"Moon gebührt die Anerkennung dafür, dass er Trump eine riesige Chance eröffnet hat", schrieb der Politikprofessor Robert E. Kelly, der in Südkorea lehrt, auf Twitter: "Trump hat es dann in den Sand gesetzt." In Südkoreas Hauptstadt Seoul kam es vor der US-Botschaft zu Protesten gegen die US-Regierung. "No war, yes peace", war auf Plakaten zu lesen. Viele Südkoreaner blickten dem Gipfel mit großen Erwarten entgegen. Beobachter erwarten, dass Amerikas Beziehung zu dem Land nun leidet – und die USA zunehmend isoliert dastehen: "Es gibt kaum Hinweise darauf, dass sich die Regierung in Washington mit Alliierten wie Südkorea vor der Entscheidung beraten hat", kommentierte die japanische Nordkorea-Forscherin Naoko Aoki. "Das ist kein guter Weg, um andere zu überzeugen."

Auch China, das in den vergangenen Jahren Nordkoreas wichtigster internationaler Partner war, reagierte verhalten auf die Gipfelabsage. Die USA und Nordkorea sollten jetzt guten Willen und Geduld zeigen, forderte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. Ein persönliches Gespräch zwischen den beiden Staaten sollte weiter das Ziel sein. Chinas Präsident Xi Jinping hatte sich in diesem Jahr bereits zweimal mit Kim Jong Un getroffen. Pekings meinungsstarke Staatszeitung Global Times nannte Trumps Entscheidung einen schweren Schlag für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel. "Amerikas Ruf ist seit dem Rückzug vom Iran-Abkommen beschädigt", hieß es in einem Leitartikel. "Die Absage des Treffens in Singapur wird dieses negative Image noch weiter verstärken."

"Weiter Druck auf Nordkorea ausüben"

Beobachterin Naoko Aoki glaubt, dass die US-Strategie des maximalen Drucks auf Nordkorea künftig weniger internationale Unterstützer haben könnte – mit Ausnahme Japans. Die Regierung von Ministerpräsident Shinzo Abe äußerte Verständnis für Trumps Gipfelabsage. Sie war im diplomatischen Geschacher der vergangenen Monate weitgehend außen vor geblieben. Die neue Ausgangslage bietet der Regierung in Tokio nun die Chance, in der Nordkorea-Frage wieder zum zentralen Akteur zu werden: "Japan, die USA und Südkorea werden weiter Druck auf Nordkorea ausüben", versicherte Chefkabinettssekretär Yoshihide Suga. Außenminister Taro Kono sagte, es sei sinnlos, einen Gipfel abzuhalten, wenn es keinerlei Fortschritte gebe.

Im Beinahe-Gipfelort Singapur sieht man das etwas anders: Dort betonte das Außenministerium, dass es sich einen weiteren Dialog wünsche. Singapurs wichtigste Zeitung, die Straits Times, rechnete unterdessen vor, dass die vergeblichen Gipfelvorbereitungen wohl mehrere Tausend Arbeitsstunden gekostet haben. Für die beteiligten Beamten brachte Trumps Absage dann aber dennoch zumindest eine gute Nachricht: Der Juni könnte für sie entspannter werden als erwartet. Singapurs Polizei hob ihre Urlaubssperre für den Gipfelzeitraum jedenfalls wieder auf. Ganz ausgeschlossen hat Trump derweil nicht, dass es doch wieder anders kommt.