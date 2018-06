Nordkoreas Politfunktionäre sind zurzeit viel im Ausland unterwegs. Es geht ihnen darum, den von US-Präsident Donald Trump zwischenzeitlich abgesagten Gipfel zwischen Nordkorea und den USA zu retten. Das ranghöchste Gespräch fand gerade in New York statt, wo sich am Mittwoch und Donnerstag die beiden ehemaligen Geheimdienstchefs Kim Yong Chol und Mike Pompeo trafen. Der 72-jährige Kim Yong Chol gilt als rechte Hand des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un für militärische Fragen. Mit US-Außenminister und Ex-CIA-Chef Pompeo sollte er Bedingungen für den Gipfel am 12. Juni in Singapur verhandeln. Sofern dieser Gipfel überhaupt stattfindet, was beide Seiten bislang nicht bestätigen wollen.

Schließlich geht es um ein heikles Thema: die Abrüstung des nordkoreanischen Atomprogramms und die Frage, was genau damit gemeint ist. Trump erwartet von Nordkorea, was sein Sicherheitsberater John Bolton eine schnelle, "verifizier- und unumkehrbare Abrüstung" nennt. Das aber sehen die Herrscher in Nordkorea etwas anders: Für sie sind die Atomraketen erst mal eine Art Garantie für das Überleben ihrer Diktatur.

Der Besuch des ranghohen nordkoreanischen Parteifunktionärs könnte also ein Zeichen sein, dass die Gespräche auf höchster Ebene tatsächlich vorangehen. Kim Yong Chol ist der erste nordkoreanische Abgesandte seit mehr als 18 Jahren, der sich offiziell mit einer US-Regierung trifft. Die Begegnung in New York ist bereits das dritte Treffen zwischen den beiden Männern. In Pjöngjang hatte Kim Yong Chol Mike Pompeo bereits zweimal zu Gesprächen empfangen. Parallel werden amerikanisch-nordkoreanische Sondierungen in Panmunjom in der demilitarisierten Zone (DMZ) im koreanischen Grenzgebiet sowie in Singapur abgehalten.



Ein Brief von Kim Jong Un

"Nach den Gesprächen bin ich zuversichtlich, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen", sagte Mike Pompeo am Donnerstag auf einer kurzen Pressekonferenz, an der Kim Yong Chol nicht teilnahm. Präsident Trump habe klargemacht, dass Nordkorea eine strahlende Zukunft blühe, wenn Kim Jong Un sich dazu entschließen sollte, komplett abzurüsten. "Der geplante Gipfel stellt eine historische Chance dar, die beiden Länder in eine neue Ära zu führen, in der Friede, Wohlstand, und Sicherheit herrschen. Wir stehen vor einem entscheidenden Moment in unserer Beziehung zueinander, was nichts anderes als tragisch wäre, wenn man diese Möglichkeit nicht nutzen würde", sagte Pompeo. Und dann hatte er noch eine Überraschung für die wartende Presse übrig.

"Kim Yong Chol wird jetzt nach Washington reisen, um dem Präsidenten persönlich einen Brief von Kim Jong Un zu überreichen." Am Vorabend hatte es aus Kreisen des Außenministeriums noch geheißen, Pompeo werde den Brief, über dessen Inhalt bislang nichts bekannt ist, nach seiner Rückkehr in Washington an Trump übergeben. Da der US-Präsident bekanntlich Aufregung und gute Schlagzeilen liebt, wundert es nicht, dass er Kim Yong Chol samt Brief persönlich in der Hauptstadt empfängt.

Trotz der offensichtlichen Annäherung gehen die Vorstellungen der beiden Konfliktparteien an den entscheidenden Stellen aber deutlich auseinander. Kim Jong Un liegt anscheinend viel daran, die Beziehung zu den USA und die politische Situation in der Region grundsätzlich neu auszurichten. Nach Trumps Absage vom 24. Mai sprach Kim Jong Un 48 Stunden später bei einem überraschenden Treffen mit Südkoreas Präsident Moon Jae In im koreanischen Grenzgebiet zwar davon, bereit zu sein, die "komplette Abrüstung der koreanischen Halbinsel" mit Trump zu diskutieren. Der Zusatz "koreanische Halbinsel" ist hier jedoch das entscheidende Detail, das das Treffen gefährden könnte.

"Das würde bedeuten, dass nicht nur Nordkorea abrüstet", sagt Uri Friedman, Außenpolitik-Experte beim Magazin The Atlantic. "Es hinterfragt die Ausrichtung der US-südkoreanischen Allianz, und ob die Vereinigten Staaten dazu bereit sind, sich aus der Region zurückzuziehen." Eine übereinstimmende Definition des Wortes Abrüstung werde entscheidend sein, sagt Friedman. "Momentan scheint es unwahrscheinlich, dass Nordkorea sein komplettes Nuklearprogramm aufgibt. Es sei denn, die USA bieten im Gegenzug etwas Bahnbrechendes an, damit Kim seine jetzige Haltung überdenken muss."