US-Präsident Donald Trump hat dem Regime in Pjöngjang Schutz und Reichtum zugesichert, sollte es sich auf ein Abkommen mit den USA einlassen. Sollte Kim Jong Un einer nuklearen Abrüstung zustimmen, werde er "sehr starke Sicherheiten" bekommen, sagte Trump in Washington. "Er wäre dort. Er wäre in seinem Land an der Macht. Sein Land würde sehr reich werden", sagte der US-Präsident über Nordkoreas Machthaber.

Trump distanzierte sich auch von seinem Sicherheitsberater John Bolton, der im Umgang mit Nordkorea das so genannte Libyen-Modell ins Spiel gebracht hatte. Es sieht vor, dass Nordkorea nach dem Vorbild Libyens Atomwaffen schnell an die USA oder andere Länder übergibt.



Trump sagte zu Beginn eines Treffens mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg: "Das Libyen-Modell war ein ganz anderer Deal." Die USA hätten "Libyen vernichtend geschlagen". Dies sei nicht der Plan für Nordkorea, so Trump. Er hoffe stattdessen auf ein prosperierendes Nordkorea.

Libyen hatte vor 15 Jahren erklärt, seine Massenvernichtungswaffen im Gegenzug für die Aufhebung von Sanktionen zerstören zu wollen. Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi wurde später – am 20. Oktober 2011 – im Zuge von landesweiten Aufständen getötet. Die nordkoreanische Führung betrachtet ihr Atomprogramm auch als Absicherung der Macht.



Trump rechnet mit Treffen im Juni

Das Regime in Pjöngjang hatte zuletzt gedroht, ein geplantes Gipfeltreffen von Trump und Kim am 12. Juni abzusagen. Man habe an einem Treffen mit Trump kein Interesse, falls es nur um "einseitige" US-Forderungen nach einer nordkoreanischen Abkehr von Atomwaffen gehe. Eine für Mittwoch geplante Zusammenkunft ranghoher nord- und südkoreanischer Regierungsvertreter hatte die Kim-Führung laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap bereits abgesagt. Grund waren die jährlichen Militärmanöver der USA und Südkoreas, die am Montag begannen und bis zum 25. Mai andauern sollen.



Trump geht nach eigenen Worten weiter davon aus, dass das Treffen im Juni stattfinden wird. Man sei mit Nordkorea in Kontakt, als sei nichts passiert, sagte er.