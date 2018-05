Die nordkoreanische Regierung soll das Atomtestgelände Punggye Ri unbrauchbar gemacht haben. Das berichten übereinstimmend die Sender Sky News und CBS sowie die Nachrichtenagentur Associated Press, die jeweils Journalisten vor Ort hatten. Demnach lösten Spezialisten in der Gebirgsregion im dünn besiedelten Nordosten des Landes eine Reihe von Explosionen aus. Eine Gruppe von 20 Journalisten aus den USA, Südkorea, Großbritannien, China und Russland sollte die Aktion bezeugen.

"Es war extrem laut"

"Es gab eine riesige Explosion", berichtet der Asien-Korrespondent von Sky-News, Tom Cheshire. "Wir waren hoch in die Berge gewandert und sahen die Detonationen etwa 500 Meter entfernt." Nach einem Countdown habe es die große Explosion gegeben. "Du konntest es fühlen. Der Staub kam auf uns, die Hitze. Es war extrem laut."

Auch südkoreanische Reporter berichteten über die Sprengungen. Demnach sei ein erster Tunnel am Vormittag (Ortszeit) gesprengt worden, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf gemeinsame Berichte von Journalisten vor Ort. Zwei weitere Tunnel sowie Unterkünfte und andere Einrichtungen seien am frühen Nachmittag ebenfalls gesprengt worden.



In Punggye-ri – einem Tunnelsystem in der Umgebung des Berges Mantap – hatte Nordkorea seine sechs Atomtests durchgeführt, den bisher letzten und zugleich stärksten im September des vergangenen Jahres. Die Zerstörung des Testgeländes hatte Staatschef Kim Jong Un bereits bekannt gegeben – für Beobachter eine Geste des guten Willens kurz vor dem Treffen mit US-Präsident Donald Trump, das für Mitte Juni in Singapur geplant ist.

Testgelände soll ohnehin unbrauchbar gewesen sein

Im Gegensatz zu Journalisten waren internationale Inspektoren bei der Zeremonie in Punggye Ri nicht vor Ort. Eine tatsächliche und unwiderrufliche Zerstörung der Atomtestanlagen kann deshalb nicht unabhängig bestätigt werden. Wie die BBC berichtet, gehen Experten davon aus, dass das Regime das Gelände seit dem Atomwaffentest im vergangenen September ohnehin nicht mehr nutzen konnte.

Die südkoreanische Regierung sprach dennoch von einem erste bedeutenden Schritt hin zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Die Regierung in Pjöngjang habe damit Versprechen zum Abbau der Spannungen eingelöst.