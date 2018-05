US-Präsident Donald Trump hat das für den 12. Juni geplante Gipfeltreffen mit Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un abgesagt. Trump schrieb in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an Kim, ein solches Treffen sei gegenwärtig nicht angemessen. Zur Begründung nannte er "offene Feindseligkeiten" von Seiten Nordkoreas. Er freue sich aber darauf, Kim eines Tages zu treffen, schrieb Trump.



Das Treffen sollte in Singapur stattfinden und hatte zum Ziel, eine friedliche Lösung des langjährigen Streits über das nordkoreanische Atomprogramm zu suchen. Trump hatte jedoch schon am Dienstag gesagt, es gebe eine "große Chance", dass sein Treffen mit Kim nicht wie geplant stattfinde.



Auch Nordkorea hatte damit gedroht, den Gipfel abzusagen. Als Grund wurden die US-Forderungen nach einer "einseitigen" Aufgabe des nordkoreanischen Atomprogramms genannt.

Nordkoreas Raketentests – Chronologie Die Anfänge des nordkoreanischen Rüstungsprogramms In den 1970er Jahren entwickelt Nordkorea eine Variante der sowjetischen Scud-B-Rakete mit einer Reichweite von rund 300 Kilometern. Nach einem ersten Raketentest 1984 wird das Programm ausgeweitet. Bald verfügt Nordkorea über Taepodong-2-Raketen mit einer Reichweite von mehreren Tausend Kilometern. 1999 verkündet Nordkorea, bis auf Weiteres keine Langstreckenraketen mehr zu testen. Damit geht das Land auf die USA zu. Die Gespräche scheitern schließlich aber an der nordkoreanischen Forderung von jährlich einer Milliarde Dollar als Ausgleich für einen Verzicht auf den Raketenexport. Im März 2005 beendet Nordkorea das Moratorium. Chronologie der Atomtests Nordkorea hat in den vergangenen elf Jahren nach eigenen Angaben sechs Atomtests durchgeführt. Die erste Atombombe testete das kommunistische Regime demnach im Oktober 2006. Weitere Tests folgten 2009 und 2013. Im Januar 2016 verkündet Nordkorea erstmals, bei seinem vierten Atomwaffentest eine Wasserstoffbombe verwendet zu haben. Das wird aber von Experten bezweifelt. Wasserstoffbomben sind thermonukleare Sprengsätze und deutlich zerstörerischer als herkömmliche Atomsprengsätze. Im September desselben Jahres zündet Nordkorea seine fünfte Atombombe, die Explosion ist die stärkste bis dahin gemessene. Ein Jahr später, am 3. September 2017, führt Nordkorea seinen sechsten Atomwaffentest aus. Dessen Stärke übersteigt den vorangegangenen Test erneut um ein Mehrfaches. Wieder erklärt Nordkorea, es habe sich um eine Wasserstoffbombe gehandelt. Am 28. November 2017 testet Nordkorea erneut eine Rakete. Nach Angaben der USA handelt es sich um eine Interkontinentalrakete, die etwa 1.000 Kilometer weit fliegt. Nach Angaben Südkoreas erreichte sie eine Höhe von 4.500 Kilometern – mehr als je zuvor. Nordkorea und die USA Der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea verschärft sich im März dieses Jahres, als Nordkoreas Militär einen Angriff auf US-Stützpunkte in Japan simuliert und Raketen abschießt, die im Meer landen. Einen Tag später beginnen die USA mit dem Aufbau des Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea, das aber später durch die Regierung in Seoul wieder gestoppt wird. Am 4. Juli, dem US-Unabhängigkeitstag, verkündet Nordkorea den ersten erfolgreichen Test einer Interkontinentalrakete des Typs Hwasong-14. Experten gehen davon aus, dass sie eine potenzielle Reichweite von 6.700 Kilometern hat und damit theoretisch US-Gebiet erreichen könnte. Wenige Wochen später feuert Nordkoreas Regierungschef Kim Jong Un zum zweiten Mal eine Interkontinentalrakete ab. Die USA antworten Anfang August ebenfalls mit einer Rakete dieser Art – sie stürzt nach etwa 6.700 Kilometern in den Südpazifik. Immer wieder warnen sich US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un gegenseitig. Nachdem Trump "Feuer und Wut" ("fire and fury") ankündigt, falls Nordkorea mit seinen Provokationen nicht aufhöre, droht das kommunistische Regime mit einem Raketenangriff nahe der US-Pazifikinsel Guam. Ende August 2017 feuert Nordkorea erst drei Kurzstreckenraketen ab, die vor der Ostküste des Landes ins Meer stürzen. Dann fliegt eine nordkoreanische Rakete über Japan hinweg und sorgt für internationale Empörung. Die Rakete fliegt laut der südkoreanischen Regierung 2.700 Kilometer weit und 550 Kilometer hoch.

Zwischen den USA und Nordkorea hatte es in den vergangenen Wochen Zeichen der Entspannung gegeben, das Treffen im Juni wäre ein weiterer historischer Schritt in diese Richtung gewesen.