Ein flotter Deal sollte es werden, so hatte US-Präsident Donald Trump sich das vorgestellt. Die Nordkoreaner rüsten einseitig und vollständig ihre Atomwaffen ab und die USA geben Diktator Kim Jong Un dafür eine Sicherheitsgarantie. Danach, so Trump, könne es mit Nordkorea ja auch wirtschaftlich mal bergauf gehen. Das gab die US-Regierung den Nordkoreanern als Verhandlungsposition mit für den Gipfel des US-Präsidenten mit Kim Jong Un, der am 12. Juni in Singapur stattfinden sollte.

Nur offenbart sich hier ein grundsätzliches Missverständnis, weshalb Donald Trump den gemeinsamen Gipfel jetzt wohl auch vorläufig abgesagt hat: Die bereits seit den 1950er-Jahren herrschende Kim-Familie wird auf ihre Atomwaffen so schnell nicht verzichten wollen. Die Kims verstehen Amerika als ihren Erzfeind und misstrauen auch dem starken Nachbarn China. Mit ihren Lang- und Mittelstreckenraketen fühlen sie sich sicher, auch wenn man im Ausland gar nicht genau weiß, wie weit ihre Entwicklung wirklich ist.

Als Begründung für die Absage nannte Trump, dass Nordkoreas Führung zuletzt "enormen Ärger und offene Feindschaft" habe erkennen lassen. Damit meinte er Statements von nordkoreanischen Diplomaten, die vor allem auf Libyen-Vergleiche von Vertretern der US-Administration reagiert hatten. So wie zuletzt auf US-Vizepräsident Mike Pence, der Nordkorea mit Libyen verglich, wo Machthaber Muammar al-Gaddafi sein noch rudimentäres Atomprogramm vernichtet hatte und im Gegenzug von Sanktionen befreit wurde – um später von Aufständischen getötet zu werden, die von der Nato unterstützt wurden.

Die atomare Kraftmeierei geht wieder los

Die absurden Vergleiche und die Reaktionen darauf haben zu der Absage am Donnerstag beigetragen. Dennoch war die Initiative für das Treffen richtig, Atomwaffen gehören kontrolliert. Es ist richtig, dass Donald Trump eine Weiterverbreitung verhindern will. Atomwaffen in den Händen eines Verbrecherregimes wie jenem Nordkoreas sind schwer erträglich. Dass es überhaupt zu der ersten Gipfelanbahnung kam, ist im Übrigen Südkoreas Präsident Moon Jae In zu verdanken, der getrieben ist von der Sorge, Donald Trump oder Kim Jong Un könnten ihre verbale Eskalation um die Atombombe zu weit treiben.

An diesem Punkt könnte Ostasien jetzt wieder schnell ankommen, die atomare Kraftmeierei geht schon los. Donnerstagfrüh erklärte eine nordkoreanische Vizeaußenministerin, ob sich beide Seiten am Verhandlungstisch oder bei einer "nuklearen Machtprobe" begegneten, hänge ganz vom Verhalten der USA ab. In seinem Schreiben an Kim Jong Un meinte Trump, "unsere nuklearen Kapazitäten sind derart groß und mächtig, dass ich zu Gott bete, das sie nie benutzt werden".



Die Lage ist also wieder angespannt. Für Trump ist ein Scheitern des Gipfels erst mal ein außenpolitischer Rückschlag. Er ist gescheitert, weil er keine Übereinkunft durch gegenseitige Zugeständnisse wollte, sondern einen Deal nach seinen Vorstellungen.

Immerhin scheint aber Südkoreas Präsident Moon dem US-Präsidenten bei seinem Besuch am Dienstag einen machbaren Weg für zukünftige Verhandlungen aufgezeigt zu haben. Nach dem Treffen meinte Trump, die schiere Größe des nordkoreanischen Programms mache einen Atomwaffenabbau in nur einem Schritt wohl schwierig. Das bedeute eine neue Flexibilität sowohl für die Anbahnung des Treffens mit Kim als auch für den (nun abgesagten) Gipfel und mögliche Ergebnisse. Das zeigt zumindest die Richtung, in die es gehen wird. Denn um mühsame und zähe Verhandlungen mit Nordkorea wird man nicht herumkommen.