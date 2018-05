Dass der US-amerikanische Präsident Donald Trump keinen außenpolitischen Plan hat, ist bekannt. Er nimmt auch wenig Rat von Amerikas reichlich vorhandenen Fachleuten an, das hat zuletzt sein Umgang mit dem geplanten Gipfel mit Nordkorea in Singapur gezeigt. Erst stimmte er einem Treffen mit Diktator Kim Jong Un zu, ohne sich mit einem seiner Außenexperten über mögliche Inhalte eines Gesprächs auszutauschen. Dann verschickte er eine persönliche Absage, um am Ende seines Briefs an Kim Jong Un wieder mit dem Gegenteil anzukommen. Sollte Kim seine Meinung ändern: "Zögern Sie bitte nicht, mich anzurufen oder mir zu schreiben."

Trump haut überall mal rein, ohne dass ihn Zusammenhänge interessieren: Iran, Klima, Handelsdefizit, China – alles ohne Kohärenz. Da der Kim-Trump-Gipfel am 12. Juni nun stattfinden soll – Südkoreas um den Frieden auf der Halbinsel besorgter Präsident Moon Jae In hat ihn vermittelt –, muss der US-Präsident aber wissen, was er dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un sagen und anbieten will.

Die einfachste Message wäre jene, die Trumps Nationaler Sicherheitsberater John Bolton, ein Hardliner, und Vizepräsident Mike Pence am lautesten vertreten: Ihr (Nordkorea) verschrottet eure Raketen und Atomsprengköpfe, danach sehen wir weiter. Diese Maximallinie hatte sich auch Trump anfangs als Gesprächsfaden so vorgestellt. Doch damit wird er wohl nicht mehr aufwarten.

Auch wenn das für den Rest der Welt die bestmögliche Variante wäre: Die Diktatur in Nordkorea wird ihre Atomwaffen so schnell nicht hergeben. Sie sieht sie als Lebensversicherung, Familie Kim misstraut allem und jedem. Das schätzen auch die meisten namhaften US-Experten so ein, wie beispielsweise Victor Cha, der im Nationalen Sicherheitsrat der USA für Ostasien zuständig und George W. Bushs einstiger Nordkorea-Berater war.



Bis zu 60 Atombomben

Südkoreas Präsident Moon konnte Trump inzwischen davon überzeugen, flexibler an ein Gespräch mit dem jungen Kim Jong Un heranzugehen, schon, weil die Größe des nordkoreanischen Programms einen Atomwaffenabbau in nur einem Schritt schwierig macht. Der US-Präsident ist zudem sehr daran interessiert, dass der Gipfel mit Kim Jong Un stattfindet, für eine atomare Abrüstung bietet er im Gegenzug wirtschaftliche Hilfen an. Trump kann damit zum einen zu Hause von den für ihn unangenehmen Russland-Ermittlungen durch den Sonderermittler Robert Mueller ablenken. Zum anderen haben ihm nahestehende Republikaner eingeredet, eine erfolgreicher Nordkorea-Dialog könne ihm den Friedensnobelpreis einbringen; ein Gedanke, der ihm zu gefallen scheint.

Für ein Gespräch mit Kim wird Trump sich also auf Expertenrat einlassen müssen. Dafür hat US-Außenminister Mike Pompeo ein Team unter Leitung des erfahrenen Korea-Experten und früheren Atomunterhändlers Sung Kim nach Panmunjom in der demilitarisierten Zone zwischen beiden koreanischen Staaten geschickt, um dort direkt mit Vertretern Nordkoreas die Gesprächsthemen zu verhandeln. Ein ähnliches US-Team tut das in Singapur.