Am 12. Juni wollen sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump in Singapur treffen. Vonseiten Nordkoreas steht eine mögliche Absage im Raum. Trump hingegen weiß darüber nichts. "Wir haben nichts gesehen, wir haben nichts gehört. Wir werden sehen, was passiert", sagte Trump und reagierte damit auf eine Aussage des nordkoreanischen Vizeaußenministers Kim Kye Gwan. Der hatte gesagt, dass über die Begegnung der beiden Länder noch einmal nachgedacht werden müsse, falls sie auf "einseitigen" US-Forderungen nach einer nordkoreanischen Abkehr von Atomwaffen beruhe.

"Wir sind überhaupt nicht benachrichtigt worden", sagte Trump am Rande des Empfangs des usbekischen Präsidenten Schawkat Mirsijajew in Washington. Auch seine Sprecherin Sarah Huckabee Sanders sagte, die Vorbereitungen für die Zusammenkunft mit Staatschef Kim Jong Un gingen weiter. Trump hoffe, dass es zu dem Treffen komme.

Nordkorea hatte zuvor überraschend ein Treffen mit hochrangigen Regierungsvertretern aus Seoul platzen lassen. US-Regierungsbeamte zogen Vergleiche zu Trumps eigenen Warnungen: Auch dieser habe gesagt, er werde den Gipfel eventuell vorzeitig beenden, wenn er glaube, dass Kim sein Atomprogramm nicht ernsthaft aufgeben wolle.



Kim Jong Un - Nordkorea sagt Treffen mit Südkorea ab Die USA haben sich zurückhaltend zu Nordkoreas Absage an Südkorea geäußert. Als Grund für die Absage gab Nordkorea ein gemeinsames US-südkoreanisches Militärmanöver an. © Foto: KCNA KCNA/Reuters

"Wir versuchen zugleich optimistisch und realistisch zu sein", sagte Trumps Nationaler Sicherheitsberater John Bolton im Fox News Radio. Im Gespräch mit dem Sender ABC sagte er außerdem, Denuklearisierung bedeute, dass Nordkorea sein gesamtes Atomwaffenarsenal aufgeben, abrüsten und nach Tennessee in die USA überstellen müsse. Die Regierung Pjöngjang müsse zudem seine Urananreicherung einstellen, Einrichtungen zur Wiederaufbereitung von Plutonium zerstören sowie seine Stätten zur Waffenentwicklung offenlegen und unabhängig überprüfen lassen.

Experten haben sich bislang skeptisch gezeigt, ob Kim Jong Un sein Nuklearprogramm wirklich aufgeben wird. Die Annäherung zwischen Nordkorea und den USA war in den vergangenen Monaten möglich geworden, weil Nordkorea angekündigt hatte, sein Atomwaffentestgelände zwischen dem 23. und dem 25. Mai zu schließen.