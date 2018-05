Ein US-Verhandlungsteam unter Führung des früheren Atom-Unterhändlers Sung Kim ist am Sonntag an die koreanische Demarkationslinie gereist. Dort sollen Gespräche mit einer Delegation aus Nordkorea stattfinden, berichtet die Washington Post. Sung Kim, der von 2011 bis 2014 US-Botschafter in Südkorea war, sei dafür von seinem derzeitigen Posten auf den Philippinen herbeigerufen worden. Der US-Delegation gehören außerdem je ein Vertreter des Nationalen Sicherheitsrates und des Pentagons an.

Sung Kim soll laut dem Bericht der Washington Post die Vorbereitungen eines Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong Un leiten. Der Zeitung zufolge hat sich der Amerikaner im sogenannten "Vereinigungshaus" in der demilitarisierten Zone zwischen den beiden Koreas mit dem nordkoreanischen Vizeaußenminister Choe Son Hui getroffen. Die beiden kennen einander gut, da sie bereits 2005 über eine Denuklearisierung Nordkoreas offiziell verhandelt haben. Es wird erwartet, dass die Gespräche bis Dienstag dauern.



Die Chancen, dass das für den 12. Juni in Singapur geplante Gipfeltreffen zwischen Kim und Trump stattfindet, waren zuletzt wieder gestiegen. Trump hatte am Donnerstag das Gespräch abgesagt, am Freitag aber erklärt, er halte es weiterhin für möglich – auch am 12. Juni. Am Samstag sagte der US-Präsident, die Vorbereitungen für das Treffen machten Fortschritte. "Ich glaube, dass es viel Wohlwollen gibt. Also schauen wir auf den 12. Juni in Singapur. Das hat sich nicht geändert. Wir werden sehen, was passiert." Trump berichtete laut der Washington Post gegenüber Journalisten von Gesprächen "auf Arbeitsebene" an einem "bestimmten Ort", den er jedoch nicht nennen wollte.



"Wie ein Routinetreffen zwischen Freunden"

Wenige Stunden zuvor hatten sich Kim und der südkoreanische Präsident Moon Jae In zum zweiten Mal binnen vier Wochen getroffen und sich nachdrücklich für das Treffen in Singapur ausgesprochen. Fotos zeigten beide nach Abschluss in herzlicher Umarmung. Es sei "wie ein Routinetreffen zwischen Freunden" gewesen, sagte Moon. Nordkorea bekräftigte bei dem Treffen nach Angaben von Moon auch seinen Wunsch, die koreanische Halbinsel atomwaffenfrei zu machen. Allerdings sei Nordkorea nicht davon überzeugt, den Sicherheitsgarantien der USA trauen zu können.

Die Berufung des erfahrenen Diplomaten Sung an die Spitze der US-Delegation könnte darauf hindeuten, dass das Weiße Haus mehr Sorgfalt und Expertise in das komplizierte Thema investieren will. Viele amerikanische Korea-Experten zweifeln an der Verhandlungskompetenz der Trump-Administration und halten eine Verschiebung des Treffens für sinnvoll, weil die bisherige Vorbereitungen nicht ausreichten. Bisher gibt es offenbar keine ausgearbeitete Kompromisslinie hinter Trumps Maximalforderung, dass Nordkorea total und einseitig atomar abrüsten müsse.