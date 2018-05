Der Sondergipfel islamischer Staaten hat sich in Istanbul für die Aufstellung einer internationalen Truppe zum Schutz der Palästinenser stark gemacht. Die Mitglieder der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) verurteilten in ihrer Abschlusserklärung am Freitagabend die "kriminellen Handlungen" Israels im Gazastreifen. Gastgeber Recep Tayyip Erdoğan hatte zuvor einen Vergleich zur Judenverfolgung unter den Nazis gezogen.



In der Erklärung der 57 OIC-Mitgliedsstaaten ist von einer "internationalen Truppe" die Rede, die zum "Schutz der palästinensischen Bevölkerung" in die Region geschickt werden solle. "Genauso wie eine Friedenstruppe in Bosnien-Herzegowina und auf dem Kosovo eingesetzt wurde, ist es notwendig, auch hier eine solche Truppe einzusetzen", sagte Präsident Erdoğan. Die OIC wude 1969 gegründet und versteht sich als "kollektive Stimme der muslimischen Welt". Den USA warfen die OIC-Länder vor, durch die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels und die Verlegung ihrer Botschaft die israelische Regierung ermutigt zu haben und Mitschuld an ihren "Verbrechen" zu tragen.



Der türkische Präsident Erdoğan wählte auf dem Treffen besonders scharfe Worte, er warf Israel Nazi-Methoden im Umgang mit den Palästinensern im Gazastreifen vor. "Es gibt keinen Unterschied zwischen der Grausamkeit, die vor vor 75 Jahren an den Juden in Europa begangen wurde, und der Brutalität, der unsere Brüder in Gaza ausgesetzt sind", sagte Erdoğan in seiner Eröffnungsansprache. Als OIC-Vorsitzender hatte er den Sondergipfel angesetzt. Ein Volk, "das im Zweiten Weltkrieg in den Konzentrationslagern allen Arten von Folter ausgesetzt war, greift nun die Palästinenser mit Methoden an, die denen der Nazis ähneln", sagte Erdoğan.



Vor dem Treffen fand in Istanbul eine Kundgebung gegen Israel statt, an der nach Angaben des türkischen Staatssenders TRT hunderttausende Menschen teilnahmen. Bereits dort warf der türkische Ministerpräsident Binali Yıldırım Israel Völkermord an den Palästinensern vor, der Staat ahme "Hitler und Mussolini" nach.

An der Grenze des Gazastreifens waren am Montag nach Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem bei Protesten 60 Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen und mehr als 2400 weitere teils schwer verletzt worden. Die Ausschreitungen fanden am 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels statt, der von den Palästinensern als Nakba (Katastrophe) gedacht wird. International stieß das Vorgehen Israels auf scharfe Kritik.

Der UN-Menschenrechtsrat hatte am Freitag bereits vor dem OIC-Treffen in Genf beschlossen, eine unabhängige Untersuchungskommission nach Gaza zu schicken. Mit den Stimmen von 29 der 47 Mitgliedstaaten entschieden der Rat, die Vorfälle von einem unabhängigen internationalen Gremium untersuchen zu lassen. Nur zwei Staaten - die USA und Australien - stimmten gegen den Beschluss. 14 enthielten sich der Stimme, darunter Deutschland, Großbritannien und die Schweiz. Experten sollen prüfen, ob in Gaza das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte verletzt wurden, so eine Resolution des Rats. Das israelische Außenministerium wies diese Resolution als einseitig zurück und warf dem Rat vor, mit einer automatischen anti-israelischen Mehrheit zu handeln.