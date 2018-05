Galapagar ist ein beschauliches Städtchen nördlich von Madrid. Keine Reichensiedlung oder Gated Community, eher ein abgelegener Ort in den Ausläufern der Bergkette Guadarrama. Wenn Pablo Iglesias, Chef der spanischen Linkspartei Podemos, von dort aus zur Parlamentssitzung in die spanischen Hauptstadt will, wird er mit dem Auto rund eine Stunde brauchen.

Vielleicht hat das Landhaus, das er mit seiner Familie beziehen will, deswegen auch "nur" zwischen 600.000 und 700.000 Euro gekostet. Auf Fotos, die im Internet verbreitet werden, sieht man einen türkisenen Swimmingpool mit Steintreppe, drum herum einen weitläufigen Garten, ein schickes Außenklo, außerdem glänzende Armaturen in der Küche und eine Sofaecke mit weißen Sitzpolstern. 2.350 Quadratmeter ist das Grundstück groß und laut Medienberichten gibt es im Garten sogar einen kleinen Bungalow für Gäste.

Angesichts dieser Informationen scherzen Spanier, da habe Iglesias wohl ein Schnäppchen gemacht. Das Haus hätte auch eine Million Euro wert sein können.

Podemos-Basis soll über Inglesias und Montero abstimmen

Das Landhaus hat sich Iglesias mit seiner Partnerin Irene Montero, Fraktionschefin von Podemos im spanischen Parlament, gekauft. In Spanien wurde der Kauf zum Politikum: Wie viel Luxus darf sich ein Linker leisten, fragen sich viele. Die Kritik ist so groß geworden, dass das Paar angeboten hat, die Parteibasis von Podemos über ihr berufliches Schicksal abstimmen zu lassen. Bis zu diesem Sonntag sollen die 487.000 Parteimitglieder entscheiden, ob sie Iglesias und Montero das "Luxushaus" durchgehen lassen, oder ob sie deswegen deren Rücktritt fordern.

Iglesias sieht sich als Opfer einer Kampagne. Nur wegen der strengen, selbstauferlegten Transparenzvorgaben seiner Partei wüssten die Medien überhaupt über den hohen Kredit, den er und seine Partnerin aufgenommen hätten, schrieb der Linkspolitiker auf Facebook. "Bis vor Kurzem hatte ich einige Rücklagen, nun habe ich einen großen Kredit abzuzahlen." 540.000 Euro betrage er, angelegt auf die kommenden 30 Jahre. Iglesias und Montero wollen bis dahin jeder monatlich 800 Euro abbezahlen.

Im Herbst erwartet das Linken-Paar Zwillinge. Sie wollten ihre Kinder möglichst geschützt aufwachsen sehen, erklären Iglesias und Montero ihren Umzug aufs Land. Die Familie werde in dem Haus wohnen und betrachte es nicht bloß als Spekulationsobjekt.

Sind die Spanier verrückt geworden? Handelt es sich um eine reine Neiddebatte? Oder haben Iglesias Kritiker recht?

Iglesias wollte niemals sein Arbeiterviertel verlassen

Dass linke Politiker sich für Besitz rechtfertigen müssen, kommt auch in Deutschland vor, schließlich ist das Private immer auch irgendwie politisch. Hierzulande wurde problematisiert, dass der frühere Linken-Chef Klaus Ernst Porsche fährt. Oskar Lafontaine wohnt in einer Villa in Saarbrücken, Peer Steinbrück wurde dafür gescholten, dass er keinen Wein unter fünf Euro trinkt, und eine der ersten "Enthüllungsgeschichten" über Martin Schulz im Wahlkampf 2017 war, dass er gerne französische Gänsestopfleber im Wert von 25 Euro speist.

Die Frage dahinter ist stets: Kann jemand die Interessen von Geringverdienern glaubwürdig vertreten, wenn er sich selbst den einen oder anderen Luxus leisten kann? Die Deutschen beantworten die Frage eher wohlwollend für den jeweiligen Politiker.

In Spanien ist die Ausgangslage eine andere. "Das Problem ist nicht das Haus", sagt Máriam Martínez Bascuñán, eine Politikdozentin aus Madrid, die sich mit Podemos seit deren Aufstieg 2014 befasst hat. "Das Problem ist, dass der Kauf im Widerspruch zu seinen politischen Versprechen steht." Iglesias habe das prachtvolle Leben von Politikern in Landhäusern außerhalb der Städte immer kritisiert: " Dieser Protest gegen die Isolation der politischen und wirtschaftlichen Kaste Spaniens von den normalen Menschen war der Gründungsgedanke von Podemos", sagt Martínez Bascuñán. "Iglesias hatte damals versprochen, dass er niemals das Arbeiterviertel verlassen würde, in dem er aufgewachsen ist."