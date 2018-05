In Nicaragua hat es in mehreren Städten erneut Zusammenstöße zwischen Protestierenden und der Polizei gegeben. Videos, die von Oppositionellen in sozialen Medien verbreitet wurden, zeigen, wie Demonstrantinnen und Demonstranten Reifen in Brand setzten und Barrikaden errichteten.



Den Videoaufnahmen zufolge starben am Samstag bei den Straßenkämpfen in der Stadt Masaya zwei Menschen. Masaya liegt 30 Kilometer südostlich von der Hauptstadt Managua. Bei einer Liveübertragung ist ein junger Mann zu sehen, der einen offenbar leblosen Körper trägt und sagt: "Verrückt, sie haben ihm in den Kopf geschossen, er fiel auf den Boden und sie traten ihn! Er war ein Kind."



Regierungschef Daniel Ortega sagte, die Vorfälle in Masaya seien schmerzlich. Er rief zu einem Ende der Gewalt auf.

Auch aus Chinandenga, Granada, Leon, Managua, Riva, Esteli und Matagalpa wurden Demonstrationen berichtet. Seit April gibt es in Nicaragua Proteste gegen den autoritären regierenden Ortega. Sie begannen als Reaktion auf eine umstrittene Reform der Sozialversicherung. Obwohl Ortega diese wieder zurückzog, fordern Demonstranten weiter seinen Rücktritt und den seiner Frau, Vizepräsidentin Rosario Murillo. Es sind die größten Proteste in dem mittelamerikanischen Land seit den siebziger Jahren.

© ZEIT-Grafik

Die Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften wurden in den letzten Wochen zunehmend gewalttätig. Menschenrechtsgruppen zufolge starben seit April mehr als 60 Menschen. In dieser Woche wurden bislang drei Todesfälle gemeldet: Zwei 19-Jährige und ein 53-Jähriger starben in oder im Umfeld der Polytechnischen Universität (Upoli) in Managua, die seit mehreren Wochen von Studierenden besetzt ist. Die studentische Bewegung macht die Regierung für einen bewaffneten Angriff auf die Universität verantwortlich, der Regierung zufolge attackierte eine "terroristische Gruppe" das Gebäude.



Zuletzt zeigten sich Studentinnen und Studenten sowie zivile Organisationen für einen Dialog mit der Regierung bereit. Die Bischofskonferenz des Landes soll vermitteln.

Unterdessen ging das Militär auf Distanz zu Ortega. Armeesprecher Manuel Guevara sagte, es gebe keinen Grund, regierungskritische Demonstrationen zu unterdrücken. "Wir denken, dass die Lösung im Dialog liegt." In einer Erklärung riefen die Streitkräfte dazu auf, keine Gewalt anzuwenden und Aktionen zu unterlassen, die zur Destabilisierung führen könnten. Zugleich drückten sie den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus.



Die Protestierenden werfen Ortega vor, eine autoritäre Familiendynastie an der Staatsspitze zu etablieren und öffentliches Geld zu veruntreuen. Ortega war Anführer der sandinistischen Revolution gegen den ehemaligen Diktator Anastasio Somoza Debayle und regierte Nicaragua bereits von 1985 bis 1990. 2007 war er an die Macht zurückgekehrt. Der ehemalige Rebellenkommandeur war früher Sozialist, mittlerweile steht er für einen eher neoliberalen Wirtschaftskurs.