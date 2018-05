Der katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont verzichtet auf eine Wiederwahl in das Amt. Als Nachfolger schlage sein Bündnis den Abgeordneten Quim Torra vor, sagte Puigdemont in einem in Deutschland aufgezeichneten Video. Der 55-Jährige solle in den nächsten Tagen zum Regionalpräsidenten gewählt werden.

Tenim l'oportunitat de desplegar el mandat de l'#1oct i construir el país de llibertats i drets que milions de persones estan reclamant. @QuimTorraiPla, t'agreixo personalment l'esforç i el sacrifici d'assumir el càrrec en unes circumstàncies tan extremes https://t.co/fca7OvbSoE — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) May 10, 2018

Damit deutet sich nach sieben Monaten ein Ende der Regierungskrise in Katalonien ab. Das katalanische Parlament muss bis zum 22. Mai einen neuen Regierungschef wählen, um eine Neuwahl zu vermeiden.

Anders als Puigdemont und andere Führungsfiguren der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung ist Torra neu in der Politik. Er ist der Bewegung stark verbunden. Torra kann mit einer Mehrheit im katalanischen Parlament rechnen, da er von Puigdemonts Mitte-rechts-Bündnisses Junts per Catalunya (JxCat, Zusammen für Katalonien) und der anderen großen Unabhängigkeitspartei Republikanische Linke (ERC) unterstützt wird.

Seit der Wahl in Dezember, bei der die katalanischen Separatisten die Mehrheit erhielten, scheiterten vier Versuche einer Regierungsbildung in der Region. Die ernannten Kandidaten hielten sich entweder im Ausland im Exil auf oder saßen in Untersuchungshaft. Das spanische Verfassungsgericht bestätigte im Januar, dass sich ein Kandidat persönlich im Parlament in Barcelona wählen lassen muss.



Millionen veruntreut?

Die geplante Wiederwahl Puigdemonts war am vergangenen Mittwoch wegen einer weiteren Entscheidung des Verfassungsgerichts sehr unwahrscheinlich geworden. Auf Antrag der spanischen Zentralregierung setzte das Gericht eine Gesetzesreform des katalanischen Parlaments vorläufig außer Kraft, die die Wahl Puigdemonts in Abwesenheit des Kandidaten gestatten sollte.

Puigdemont war nach Belgien geflohen, nachdem er im Oktober vergangenen Jahres – damals noch als amtierender Regionalpräsident Kataloniens – die Unabhängigkeit der Region ausgerufen hatte. Von da aus reiste er weiter. In Deutschland wurde er vor Ostern auf der Durchreise festgenommen und in Neumünster inhaftiert. Anfang April kam er gegen Auflagen aus deutscher Haft frei. Seitdem hält er sich in Deutschland auf, derzeit lebt er in Berlin.

Die spanischen Behörden werfen Puigdemont vor, mit einem Referendum über die Abspaltung Kataloniens gegen die Verfassung verstoßen zu haben. Zudem soll er für die Volksabstimmung mehr als eineinhalb Millionen Euro veruntreut haben.