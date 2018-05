Italiens Antiestablishment-Parteien MoVimento 5 Stelle (M5S oder Fünf-Sterne-Bewegung) unter Luigi Di Maio und die in Teilen rechtsextreme Lega unter Matteo Salvini haben sich auf ein Regierungsprogramm geeinigt, das es in sich hat: Weitreichende Streichungen bei den Steuereinnahmen sind vorgesehen, genauso wie ein großzügiger Ausbau des Sozialstaats. Die Belastungen für das ohnehin hoch verschuldete Land würden bei mehr als 100 Milliarden Euro liegen, sollte das Programm tatsächlich umgesetzt werden.



Mit der inhaltlichen Festlegung steht die Regierungsbildung in Italien kurz vor dem Abschluss. Am Montag wollen die beiden Parteien dem Staatspräsidenten Sergio Mattarella ihren Kandidaten für das Amt des Regierungschefs vorschlagen. Vermutlich noch in der kommenden Woche könnte die neue Regierung dann mit ihrer Arbeit beginnen – mit unabsehbaren Folgen für Italien genauso wie für Europa.

Eine "Regierung des Wandels" versprechen die zukünftigen Partner schon im Titel des ambitionierten Programms, in dem sich die wichtigsten Wahlversprechen der Fünf-Sterne-Bewegung und auch der Lega wiederfinden. Auf dem Blog der Fünf Sterne wird gar von der "wichtigsten politischen Neuheit der letzten 20 Jahre" geschwärmt. In der Tat würden Maßnahmen wie das Grundeinkommen oder die Flat Taxeinen radikalen Wandel darstellen, der die Summe der Positionen der beiden eigentlich sehr unterschiedlichen Partner präsentiert: Beide sind Wutbürger-Parteien, doch inhaltlich trennt sie viel.

Die Lega ist unter ihrem Chef Salvini auf einem stramm rechtspopulistischen, fremden- und EU-feindlichen Kurs, ganz wie der mit ihr verbündete französische Front National. Die Fünf Sterne, eine aus dem Protest gegen die Korruption und die traditionellen Parteien entstandene Bewegung "der Bürger", geben sich dagegen deutlich gemäßigter, auch gegenüber der EU. Trotz der großen Unterschiede gilt es als sicher, dass die Mitglieder beider Parteien an diesem Wochenende ihre Zustimmung zu dem Regierungsprogramm geben werden. Schon am Freitag stimmten 94 Prozent der M5S-Aktivisten bei einer Onlinebefragung zu – und auch die Anhänger der Lega dürften zufrieden sein, denn in dem Koalitionsvertrag ist ihre Handschrift klar zu erkennen.

Eines der Kernprojekte der Lega ist die erwähnte Flat Tax. Sowohl die Einkommens- als auch die Unternehmenssteuer sollen gesenkt werden – auf 15 beziehungsweise 20 Prozent. Eine derartige radikale Vereinfachung des Steuersystems wird von neoliberalen Ökonomen empfohlen. Sie begünstigt eindeutig die mittleren und hohen Einkommen, während Niedriglohnempfänger leer ausgehen. Noch im Wahlkampf stellte sich die Fünf-Sterne-Bewegung gegen diese Reform, jetzt steht sie im Regierungsprogramm. Die Flat Tax wird das Land weiter spalten, denn sie hat sehr unterschiedliche geografische Auswirkungen: Das Gros der Begünstigten lebt im Norden, dem Stammland der Lega, während der deutlich ärmere Süden in weit geringerem Maße profitiert.

780 Euro monatliches Bürgereinkommen

Auch die Rückabwicklung der Rentenreform ist Teil des Regierungsprogramms und war ein zentrales Versprechen der Lega. 2011 hatte die Technokratenregierung unter Mario Monti auf dem Höhepunkt der Eurokrise das Renteneintrittsalter auf 67 Jahre heraufgesetzt. Diese Regelung soll nun aufgebrochen werden. In Zukunft soll stattdessen die sogenannte Formel 100 gelten, wobei 100 für die Summe aus Lebensalter und Beitragsjahren steht. Mit anderen Worten: Ein 62-Jähriger, der 38 Jahre lang Beiträge abgeführt hat, dürfte in diesem Alter in den Ruhestand. Auch diese Maßnahme kommt stärker dem Norden zugute, in dem weit mehr Arbeitnehmer leben, die auf die nötigen Beitragsjahre kommen.

Mit dem sogenannten Bürgereinkommen fand ein wichtiges Anliegen der Fünf-Sterne-Bewegung Einzug in den Koalitionsvertrag. 780 Euro pro Monat sollen zukünftig alle Arbeits- und Mittellosen erhalten. Die gerade aus der Regierung abgewählte gemäßigt linke Partito Democratico kritisierte, Menschen würden fürs Nichtstun alimentiert. Doch ganz so ist es nicht. Anders als der offizielle Name suggeriert, handelt es sich nicht um ein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern um eine Grundsicherung, die dem deutschen Hartz-IV-Satz ähnelt. Künftig soll gelten: Wer drei Stellenangebote ablehnt, bekommt die Leistung gestrichen. Und wenn keine Stellenangebote vorliegen, müssen die Empfängerinnen oder Empfänger des Bürgereinkommens an Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen oder gemeinnützige Arbeit leisten. Italien bekäme so eine Grundsicherung, wie sie in fast allen westeuropäischen Ländern existiert, und würde eine Lücke im Sozialstaatssystem des Landes schließen – eine eher linke Maßnahme, von der vor allem Menschen im ärmeren Süditalien profitieren würden.