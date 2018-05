Der am Dienstag für tot erklärte russische Journalist Arkadi Babtschenko ist am Leben. Der 41-Jährige erschien in Kiew unversehrt auf einer Pressekonferenz des ukrainischen Geheimdienstes SBU. Geheimdienstchef Wassili Grizak sagte, gemeinsam hätten sie Babtschenkos Tod vorgetäuscht.

Der inszenierte Mord sei Teil eines über Monate vorbereiteten "Spezialeinsatzes" gewesen, um einen tatsächlich geplanten Anschlag auf Babtschenko zu vereiteln: "Wir haben einen Mordanschlag auf Babtschenko mit einem Spezialeinsatz verhindert."



Russische Spezialkräfte hätten den Tod des Reporters in Kiew angeordnet, sagte Grizak. Dafür sei ein Auftragsmörder angeheuert worden, dem von den Hintermännern 30.000 US-Dollar in Aussicht gestellt worden seien. Für einen Mittelsmann habe es 10.000 Dollar gegeben, sagte Grizak. Der mutmaßliche Organisator sei in Haft genommen worden und werde vernommen.



Eine besondere Entschuldigung für seine Frau

Babtschenko sagte, er sei vor etwa einem Monat in die Pläne eingeweiht worden. "In diesem Monat habe ich gesehen, wie die Jungs arbeiten, wie eifrig sie sind. Den ganzen Monat über waren wir im Kontakt, haben wir nachgedacht, gearbeitet, gehandelt. Und das Ergebnis war dieser Spezialeinsatz." Er entschuldigte sich bei allen Menschen, die von der Nachricht über seinen angeblichen Tod bestürzt waren – auch bei seiner Frau "für die ganze Hölle, die sie durchmachen musste".

Am Dienstag hatte die ukrainische Polizei erklärt, der frühere Kriegsreporter sei in Kiew erschossen worden. Seine Frau habe Schüsse gehört und ihren Mann blutend auf dem Boden liegend in ihrem Wohnhaus gefunden. Daraufhin hatte sie den Krankenwagen gerufen. Babtschenko sei auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben, hatten die Behörden mitgeteilt.



Die ukrainische Regierung hatte Moskau für den angeblichen Tod verantwortlich gemacht, was Russland zurückgewiesen hatte. In einer ersten Reaktion auf die Nachricht vom lebenden Babtschenko kritisierte Russland den Fall als Propagandaaktion und Maskerade. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, schrieb auf Facebook, "dass Babtschenko lebt, ist die beste Nachricht". Der Kreml lehnte eine Stellungnahme zunächst ab.

In Moskau hatte Babtschenko für die oppositionelle Zeitung Nowaja Gaseta und den liberalen Radiosender Moskauer Echo gearbeitet. Anfang 2017 verließ er seine Heimat, nachdem er nach eigenen Angaben Drohungen erhalten und Angst bekommen hatte, in Gewahrsam genommen zu werden. Er zog zunächst nach Prag und ließ sich dann in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nieder. Zuletzt arbeitete er als Moderator für den krimtatarischen Privatsender ATR.