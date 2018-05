Der russische Präsident Wladimir Putin hat angekündigt, maximal zwei Amtszeiten hintereinander Staatspräsident sein zu wollen. Ein Ende seiner Amtszeit 2024 bedeutet aber nicht zwangsläufig einen Machtverzicht. "Ich habe stets die Verfassung eingehalten und halte sie ein", sagte Putin vor Journalistinnen und Journalisten am Rande eines Wirtschaftsforums in St. Petersburg. Laut russischer Verfassung darf ein Staatsoberhaupt den Posten nur zwei Amtszeiten in Folge besetzen.



Putin wurde erst im März im Amt bestätigt, seine gegenwärtige Amtszeit dauert bis 2024. Er war bereits früher russischer Präsident. Im Jahr 2000 wurde er erstmals in das Amt gewählt und 2004 darin bestätigt. Bei der Präsidentenwahl 2008 durfte Putin laut Verfassung nicht wieder für den Posten kandidieren. Damals wurde der von ihm unterstützte Dmitri Medwedew zum Präsidenten gewählt, und Putin übernahm das Amt des Ministerpräsidenten.

2012 kandidierte Putin dann erneut bei der Präsidentenwahl. Er löste Medwedew als Staatsoberhaupt wieder ab, nun mit einer auf sechs Jahre ausgeweiteten Amtszeit – und Medwedew übernahm seinerseits von Putin den Posten des Ministerpräsidenten.