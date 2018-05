Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist bei einer Kundgebung in Moskau festgenommen worden. Das berichten russische Agenturen und AFP-Journalisten. Nawalny hatte seine Anhänger landesweit zu Demonstrationen unter dem Motto "Er ist nicht unser Zar" aufgerufen. Die Proteste richteten sich gegen den Präsidenten Wladimir Putin, gegen Korruption und Internetzensur in Russland. Putin wird am Montag zu seiner vierten Amtszeit vereidigt.

Laut Medienberichten und Postings in sozialen Medien kamen jeweils mehrere Hundert Menschen zu Protesten in verschiedene Städte wie Wladiwostok, Irkutsk oder Moskau. Insgesamt sind nach Angaben der Organisatoren mehrere Menschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer festgenommen worden. So seien im sibirischen Krasnojarsk 14 Demonstranten und ein Journalist zum Teil mit Gewalt in Gewahrsam festgesetzt worden; in Barnaul gab es nach Angaben von Nawalnys Team mindestens zehn Festnahmen.

Demonstrationen waren nicht genehmigt

Nawalny, der bei der Präsidentenwahl im März nicht kandidieren durfte, hatte zu den landesweiten Protesten aufgerufen. Die Behörden hatten jedoch beispielsweise in Moskau und St. Petersburg, wo größere Demonstrationen angekündigt worden waren, keine Genehmigungen ausgestellt. Deshalb hatten Beobachter bereits zuvor befürchtet, die Polizei könnte die Proteste gewaltsam auflösen.

Im Mai 2012 war es bei Massenprotesten gegen Putins Vereidigung für seine dritte Amtszeit zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen, bei denen mehr als 400 Menschen festgenommen wurden.

Putin hatte die Präsidentschaftswahl im März mit mehr als 76 Prozent der Stimmen klar gewonnen – nicht zuletzt, weil sein Konkurrent Nawalny von der Wahl ausgeschlossen worden war.