Wladimir Putin ist erneut als Präsident Russlands vereidigt worden. "Ich betrachte es als meine Aufgabe und als meinen Lebenssinn, mein Möglichstes für Russland zu geben, in der Gegenwart und in der Zukunft", sagte Putin. Bei der Zeremonie im Kreml hatte er zuvor den Amtseid abgelegt.



Putin ist bereits seit 2000 entweder als Ministerpräsident oder als Präsident in Russland an der Macht. Weil die russische Verfassung nur zwei Amtszeiten in Folge erlaubt, hatte er sich 2008 nicht als Präsident zur Wahl gestellt, sondern war bis 2012 Regierungschef, während sein Vertrauter Dmitri Medwedew die Geschäfte im Kreml leitete.



2012 kehrte Putin ins Präsidentenamt zurück, im März 2018 war er dann mit mehr als 76 Prozent wiedergewählt worden. Seinen Gegenkandidaten war keine Chance zugerechnet worden. Putins Konkurrent, der Oppositionelle Alexej Nawalny, war nicht zu der Wahl zugelassen worden.

Um gegen Putins Vereidigung und die Korruption und Zensur im Land zu demonstrieren, hatte Nawalny seine Anhänger aufgerufen, am Samstag auf die Straße zu gehen. In zahlreichen russischen Städten fanden Demonstrationen statt, etwa 1.600 Menschen wurden festgenommen, darunter auch Nawalny. Er kam allerdings kurz darauf wieder frei.