Die baskische Separatistenorganisation Eta hat wie zuvor angekündigt ihre Auflösung bekannt gegeben. Das teilte die Gruppe in einem Brief mit, der an baskische Institutionen und Verbände adressiert ist und von dem spanischen Onlinemedium eldiario.esveröffentlicht wurde. Darin heißt, die Eta habe "all ihre Strukturen vollständig aufgelöst" und übernehme die Verantwortung für ihr Scheitern beim Versuch, den "politischen Konflikt" zu lösen.

Damit enden Jahrzehnte des bewaffneten Kampfes der Separatisten gegen den spanischen Zentralstaat und für die Unabhängigkeit des Baskenlandes. Bereits 2011 hatte die Eta das Ende ihres bewaffneten Kampfes verkündet. Im vergangenen April gab die Organisation dann nach eigenen Angaben ihre Waffen vollständig ab.

Die Separatistenorganisation Eta (Euskadi Ta Askatasuna – Baskenland und Freiheit) hatte sich vor 59 Jahren gegründet, ursprünglich als Widerstandsgruppe gegen die Franco-Diktatur. Später kämpfte sie jahrzehntelang für ein unabhängiges Baskenland und schreckte dabei auch vor Anschlägen in ganz Spanien nicht zurück. Erstes Aufsehen erregte sie 1973 mit dem Attentat auf den damaligen spanischen Ministerpräsidenten Luis Carrero Blanco, der von Diktator Francisco Franco zu seinem Nachfolger bestimmt worden war. Insgesamt wurden in Nordspanien und Südfrankreich mehr als 850 Menschen getötet. Die USA und die EU stuften die Eta als Terrororganisation ein.

Mitte April hatten die Separatisten sich für die Gewalt entschuldigt. In einer Erklärung, die von der baskischen Zeitung Gara veröffentlicht wurde, bat die Gruppe die Hinterbliebenen um Vergebung. "Wir haben viel Schmerz und nicht wiedergutzumachenden Schaden verursacht", hieß es. Man bereue die Taten "zutiefst".

Die Regierung in Madrid hatte die Entschuldigung als Beweis für die "Stärke" des Rechtsstaats in Spanien gewertet, der die Separatisten "mit den Waffen der Demokratie besiegt" habe. Die Entschuldigung sei lange überfällig gewesen.