In den USA herrscht Wahlkampf. Im November entscheiden die Wählerinnen und Wähler, wer für sie in den kommenden Jahren im Repräsentantenhaus und zum großen Teil im Senat sitzen soll. Bei den sogenannten Midterm Elections werden auch einige Gouverneursposten neu besetzt – und vor allem in Georgia ist die Kandidatenwahl für dieses Amt spannend.

Denn mit mehr als drei Viertel der Stimmen schicken die Demokraten Stacey Abrams ins Rennen. Sollte Abrams die Wahl im Herbst für sich entscheiden können, wäre dieser Sieg aus zwei Gründen besonders: Zum einen wird der Bundesstaat Georgia seit 15 Jahren durchgehend von republikanischen Gouverneuren regiert. Zum anderen wäre Abrams die erste afroamerikanische Gouverneurin in der Geschichte der USA.



Allein die Nominierung einer schwarzen Frau zur Kandidatin ist historisch. Nach ihrem Sieg dankte die 44-jährige Abrams den Wählerinnen und Wählern, "die daran geglaubt hatten, dass ein kleines schwarzes Mädchen, das manchmal ohne Strom und fließendes Wasser auskommen musste, eines Tages die erste weibliche Kandidatin für den Gouverneurssitz in der Geschichte Georgias werden könnte". Sie warb für eine Zukunft, "in der niemand nicht beachtet und niemand nicht gehört werde".

Welchem republikanischen Gegenkandidaten Abrams gegenüberstehen wird, ist noch nicht entschieden: Der amtierende Vizegouverneur Casey Cagle und Georgias Secretary of State, Brian Kemp, kämpfen um die Nominierung ihrer Partei. Kemp konnte rund ein Viertel der Stimmen holen, Cagle erreichte immerhin knapp 40 Prozent Zustimmung. Verglichen mit Abrams 75-Prozent-Sieg ist das für die Republikaner jedoch ein verhaltener Erfolg. Weil beide Kandidaten die notwendige Mehrheit bisher verfehlten, müssen sie im Juli zur Stichwahl antreten.



Mehr Diversität

Dass allein die Vorauswahl der Kandidaten so prekär ist, zeigt die Bedeutung der Zwischenwahlen. Die Republikaner setzen bei den sogenannten Primaries erwartbar vor allem auf Anhänger ihres Präsidenten Donald Trump. Die Demokraten überraschen hingegen mit ihren Kandidaten – oder vielmehr Kandidatinnen. Nicht nur in Georgia wollen sie mit mehr Diversität punkten und so der gesunkenen Beliebtheit der Partei entgegenwirken.

Beispiele gibt es genug. So nominierten die Demokraten in Texas unter anderen zwei homosexuelle Kandidatinnen, von denen eine aus Lateinamerika stammt, die andere von den Philippinen. In einem District in Kentucky fiel die Auswahl auf Amy McGrath, eine Veteranin der Marine, die als erste Frau ein F-18-Kampfjet geflogen hatte. In Pennsylvania bewerben sich sieben Frauen auf die insgesamt 18 Sitze des Bundesstaates im Repräsentantenhaus. Bislang waren diese allesamt mit Männern besetzt.



Ob das Konzept der Demokratischen Partei, mit neuen Gesichtern den Wünschen einer jüngeren, diverseren Wählerschaft zu entsprechen, aufgeht, wird sich im Herbst zeigen. Die Midterms könnten zur Stunde der Frauen werden. Oder zumindest ein Zeichen setzen gegen den derzeit wohl prominentesten Republikaner, der für Gleichberechtigung und Vielfalt wenig übrig hat.

Mit Material der dpa