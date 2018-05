Donald Trump gerät im Streit um die Pornodarstellerin Stormy Daniels erneut unter Druck. Die Darstellerin, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, hat den US-Präsidenten wegen Verleumdung verklagt. Daniels hatte eine Phantomzeichnung eines Mannes anfertigen lassen, der ihr gedroht haben soll, nicht öffentlich über ihre angebliche Affäre mit Trump zu sprechen. Der Präsident hatte sie daraufhin der Lüge bezichtigt.

Die Konfrontation zwischen Trump und Clifford begann mit der Behauptung der Pornodarstellerin, sie habe 2006 Geschlechtsverkehr mit Trump gehabt – kurz nachdem seine Ehefrau Melania den gemeinsamen Sohn Barron zur Welt gebracht hatte. Der US-Präsident bestreitet das jedoch.

Fünf Jahre später sei die heute 39-Jährige in Las Vegas von einem Mann angesprochen worden. Er habe sie dazu bringen wollen, nicht über das Thema zu sprechen. "Lass Trump in Ruhe. Vergiss die Geschichte", soll er laut Clifford gesagt haben. Dann habe er sich zu Clifford, die ihre Tochter dabeihatte, heruntergebeugt und mit Blick auf das Kind gesagt: "Das ist ein wunderschönes kleines Mädchen. Es wäre eine Schande, wenn seiner Mutter etwas passieren würde."

Trump behauptet, der Mann auf der Zeichnung existiere nicht

Die Zeichnung ließ Clifford Mitte April anfertigen. Auf Twitter bezeichnete Trump das Bild als "totalen Schwindel". Es sei Jahre später angefertigt worden und zeige einen Mann, der nicht existiere, schrieb der Präsident.

Trumps Tweet sei "falsch und diffamierend", heißt es in der am Montag in einem Gericht in New York eingereichten Klage. Er wolle die Reputation der Darstellerin angreifen. Clifford fordert nun Schadenersatz in Höhe von mehr als 75.000 Dollar. Zu der Klage hat sich das Weiße Haus bisher noch nicht geäußert.

Das Thema ist für Trump vor allem auch wegen der Rolle seines Anwaltes Michael Cohen heikel. Er hatte zugegeben, Clifford vor der US-Präsidentschaftswahl 130.000 Dollar gezahlt zu haben.

Am 9. April durchsuchte das FBI das Büro, die Wohnung und ein Hotelzimmer Cohens. Dabei beschlagnahmten Ermittler E-Mails, Dokumente und Geschäftsunterlagen zu diversen Themen, darunter zu Cohens umstrittener Zahlung.