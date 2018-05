Bei einem Angriff auf die syrische Stadt Sarakib in der Provinz Idlib ist nach Angaben der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) vermutlich Chlorgas eingesetzt worden. Zu diesem Ergebnis sei ein eigenes Expertenteam der OPCW gekommen, hieß es. Dieses sei bei Untersuchungen in Sarakib auf Fässer gestoßen, die zuvor Chlorgas beinhaltet hätten. Auch die Symptome der nach dem Angriff im Februar behandelten Patienten entsprächen einer entsprechenden Vergiftung.

Der OPCW-Generaldirektor Ahmet Üzümcü verurteilte den Einsatz chemischer Waffen jeglicher Art. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten, dass in Syrien gegen das internationale Chemiewaffenverbot verstoßen worden sei, teilte Üzümcü mit.



In Sarakib hatten am 4. Februar syrische Aktivisten Luftangriffe von Regierungstruppen gemeldet. Elf Personen seien daraufhin mit Atembeschwerden behandelt worden. Auch in den darauf folgenden Wochen war die syrische Regierung beschuldigt worden, bei der Rückeroberung der Region Ostghuta mehrfach Giftgas eingesetzt zu haben.