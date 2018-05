Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in der syrischen Stadt Duma haben Inspekteure der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) ihre Vor-Ort-Untersuchung abgeschlossen. Die entnommenen Proben würden nun in von der OPCW festgelegten Laboren untersucht, teilte die Unterorganisation der UN mit. Das könne mindestens drei bis vier Wochen dauern. Zugleich werde die Faktenfindermission weitere Informationen und Materialien sammeln. Daher sei im Moment noch nicht absehbar, wann der Bericht zu den Vorgängen in Duma veröffentlicht werden kann. OPCW-Leiter Ahmet Üzümcü sagte der Financial Times, die OPCW erwäge, Leichen der mutmaßlichen Giftgasopfer aus Duma zu exhumieren und zu untersuchen.



Russland teilte mit, dass man den Inspekteuren ungehinderten Zugang zu allen gewünschten Objekten verschafft habe. Laut dem Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Igor Konaschenkow, konnten die Experten mögliche Zeugen befragen und zwei Wohnungen sowie ein Krankenhaus besuchen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte, Russland erwarte nun einen "unparteiischen und professionellen Bericht" der OPCW.

Konaschenkow betonte, dass die Inspekteure auch ein von Russland entdecktes Labor und ein Chemikalienlager untersucht hätten. Auf diese beiden Orte stützt die russische Regierung ihre Gegenthese, wonach bewaffnete Regierungsgegner Zugang zu Gift hatten. Russland hatte darüber hinaus vergangene Woche am OPCW-Hauptsitz in Den Haag mutmaßliche Zeugen präsentiert, die einen Giftgasangriff verneinten.



Chemiewaffen Was sind Chemiewaffen? Unter chemischen Waffen werden Substanzen zusammengefasst, die zur Tötung oder Verletzung von Menschen eingesetzt werden. In der Chemiewaffenkonvention werden zudem die zur Produktion verwendeten Vorgängerstoffe und die Verteilungsgeräte (Granaten, Raketen oder Sprühvorrichtungen) zu den chemischen Waffen gezählt. Mit der Konvention einigten sich die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen am 29. April 1997 darauf, alle weltweit vorhandenen chemischen Waffen zu vernichten und auch deren Produktion zu stoppen. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) mit Sitz in Den Haag kontrolliert die Umsetzung des Abrüstungsabkommens. Wirkung Lungenkampfstoffe wie Chlor, Phosgen, Diphosgen und Chlorpikrin greifen die Lunge an und beeinträchtigen dadurch die Sauerstoffzufuhr des Körpers, was zum Tod führen kann. Blutkampfstoffe, zu denen Cyanwasserstoff, Arsenwasserstoff und Chlorcyan zählen, greifen Blutzellen an und hindern sie, die Organe mit Sauerstoff zu versorgen. Hautkampfstoffe wie zum Beispiel Schwefellost (Senfgas), Stickstofflost, Lewisit und Phosgenoxim töten Hautzellen ab und können je nach Größe der betroffenen Fläche zu schweren Verletzungen führen. Nervenkampfstoffe wie Diisopropylfluorophosphat, Sarin, Tabun, VX und Soman hemmen ein Enzym des menschlichen Nervensystems und bewirken, dass die Muskeln der Betroffenen dauerhaft verkrampfen. Psychokampfstoffe versetzen die Betroffenen in Rauschzustände, sodass sie vorübergehend kampfunfähig werden. Beispiele sind Lysergsäurediethylamid (LSD) und Benzilsäureester (BZ). Zu den Augenkampfstoffen zählen alle Chemikalien, die die Augen reizen oder verletzen. Beispiele sind Benzylbromid, Xylylbromid oder Chloraceton. Nasen- und Rachenkampfstoffe wie Adamsit, Diphenylarsinchlorid oder Diphenylarsincyanid reizen die Schleimhäute der oberen Atemwege und setzen die Betroffenen vorübergehend außer Gefecht. Tödlich wirken sie in der Regel nicht. Bestände in Syrien Laut dem Institut für Strategische Studien (IISS) in London hat Syrien das größte Waffenarsenal im Mittleren Osten. Seit den 1970er Jahren soll Syrien große Mengen an Chemiewaffen produziert haben, darunter Senfgas, Sarin und das Nervengift VX. Im März 2013 warfen sich syrische Truppen und Aufständische gegenseitig vor, Chemiewaffen eingesetzt zu haben. Mindestens 25 Menschen sollen dabei getötet worden sein. Auch die USA haben inzwischen Hinweise darauf, dass in Syrien Chemiewaffen eingesetzt wurden. US-Geheimdienste haben Blutproben mehrerer Syrier auf Spuren chemischer Waffen untersucht und Abbauprodukte des Nervengases Sarin gefunden. Sarin Sarin ist eine geruch- und farblose Phosphorverbindung und zählt zu den giftigsten Kampfstoffen, die je hergestellt wurden. Der Stoff kann durch Einatmen und über die Haut in den Körper gelangen und kann schon bei einer Menge von einem Milligramm in Minuten zu Atemlähmung und Herzstillstand führen. Das Gas wurde Ende der 1930er Jahre von dem deutschen Chemiker Gerhard Schrader bei IG Farben als Insektenvernichtungsmittel entwickelt und im Zweiten Weltkrieg als Kampfstoff produziert, jedoch nicht eingesetzt. In den 1980er Jahren setzte es der irakische Diktator Saddam Hussein im Krieg gegen den Iran ein. Zudem soll es Chiles Diktator Augusto Pinochet gegen Oppositionelle benutzt haben. 1995 setzte es auch die japanische Aum-Sekte bei ihrem tödlichen Angriff in der U-Bahn in Tokio ein. Noch immer sollen viele Länder das Gift in ihren Waffenarsenalen haben.

Am 7. April waren in Duma im damaligen Rebellengebiet Ostghuta bei Damaskus mehr als 40 Menschen mutmaßlich durch Gas getötet und Hunderte verletzt worden. Der Westen machte die syrische Regierung für den Angriff verantwortlich, Syrien und sein Verbündeter Russland wiesen den Vorwurf zurück. Vielmehr beschuldigte Russland die Briten, den Angriff inszeniert zu haben. Die USA, Großbritannien und Frankreich feuerten eine Woche später Marschflugkörper auf Syrien ab. Fachleute der OPCW gelangten erstmals am 21. April zu Untersuchungen nach Duma. Die Mission hatte sich verzögert, seit ein Voraus-Team der UN in der Stadt angegriffen wurde.

Im Lauf des siebenjährigen Syrien-Krieges mit mittlerweile über 400.000 Toten ist mehrmals Giftgas eingesetzt worden. In den meisten Fällen wurde das syrische Militär als Angreifer ausgemacht. Deshalb setzten die USA und Russland von 2013 bis 2014 gemeinsam eine Vernichtung der Chemiewaffen von Präsident Baschar al-Assad durch. Trotzdem gab es auch 2017 einen Chemieangriff auf Regierungsgegner in dem Ort Chan Scheichun. Die USA reagierten mit Beschuss einer syrischen Militärbasis.