Russland hat Israel und den Iran nach neuerlichem Raketenbeschuss zur Zurückhaltung und Deeskalation aufgerufen. "Das ist alles sehr beunruhigend", sagte der russische Vizeaußenminister Michail Bogdanow der Agentur Tass zufolge. "Wir haben Kontakt mit beiden Seiten." Russland bemühe sich seit Langem um eine Entspannung der Lage, sagte er.

Israel hatte dem Iran vorgeworfen, in der Nacht von Syrien aus Militärposten auf den Golanhöhen mit Raketen angegriffen zu haben. Israels Luftwaffe attackierte daraufhin iranische Ziele in Syrien.



Iran kämpft im syrischen Bürgerkrieg gemeinsam mit Russland und der schiitischen Miliz Hisbollah an der Seite des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. Israel fühlt sich durch die militärische Präsenz Irans im Nachbarland Syrien bedroht und hatte in der Vergangenheit immer wieder iranische Ziele in Syrien angegriffen. Iran hatte nach israelischen Angaben in den vergangenen Monaten seine Präsenz in Israel ausgebaut.

Der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman sagte: "Ich hoffe, wir haben dieses Kapitel beendet und jeder hat die Botschaft verstanden." Israel habe kein Interesse an einer Eskalation, "aber wir müssen auf jedes Szenario vorbereitet sein".

Reaktion auf mutmaßlich iranische Angriffe

Laut Lieberman hat Israel in der Nacht mehrere iranische Militäreinrichtungen in Syrien attackiert. Dabei habe das Militär "nahezu die gesamte iranische Infrastruktur" in Syrien beschossen. Insgesamt seien mehr als 50 Ziele angegriffen worden.

Israel reagierte damit auf mutmaßliche Angriffe aus Syrien. Iranische Truppen in Syrien hätten in der Nacht zum Donnerstag rund 20 Raketen in Richtung der israelischen Streitkräfte in den Golanhöhen abgefeuert, teilte die israelische Armee auch über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Opfer, hieß es später, habe es keine gegeben, man untersuche noch das Ausmaß des Schadens.



Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte Raketenangriffe auf die Golanhöhen. Von wem die Angriffe ausgingen, konnte die oppositionsnahe Beobachtungsstelle nicht sagen. Bei den Gegenangriffen Israels in Syrien seien dann mindestens 23 Kämpfer getötet worden, berichtet die Beobachtungsstelle. Russland spricht von 28 beteiligten israelischen Kampfflugzeugen, die 70 Raketen abgeschossen hätten.

Für die Anschläge macht Israel die Al-Kuds-Brigaden verantwortlich, eine Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarden. "Alle wollen den Konflikt genau auf dieses Karree beschränken", sagte Verteidigungsminister Lieberman. Auf die Frage, woher Israel wisse, dass die Brigaden hinter dem Angriff stehen, antwortete Militärsprecher Conricus: "Wir wissen es einfach."



US-Präsident Donald Trump unterstützt den Gegenschlag Israels. Den Angriff Irans werte man als "zusätzlichen Beweis, dass dem iranischen Regime nicht zu trauen ist", sagte Regierungssprecherin Sarah Sanders.