In die Brexit-Verhandlungen kommt Bewegung: Bisher war die britische Regierung nicht in der Lage, eine Lösung für die heikle Frage der irischen Grenze zu präsentieren. Jetzt, fast zwei Jahre nach der britischen Volksabstimmung, hat sich das Kabinett eine Notlösung ausgedacht. Premierministerin Theresa May will sie auf der nächsten Ratssitzung der EU Ende Juni präsentieren. Notlösungen haben allerdings oft den Fehler, sich als Dauerlösung zu entpuppen. Das wäre für Großbritannien sogar von Vorteil, die EU will das aber nicht. Deshalb ist sie von dem Plan wenig begeistert.

Das Konzept der Briten sieht vor, dass Großbritannien auf Jahre hinaus mit einem Bein in der Zollunion und im Binnenmarkt bleibt. Anders als von der EU als Notlösung geplant soll nicht nur Nordirland vorläufig in einer Art Zollunion mit der EU verbleiben, sondern ganz Großbritannien. Das Vereinigte Königreich soll, so der Vorschlag, die Tarife der EU-Zollunion einhalten. Damit könnte auf Zollkontrollen an der irischen Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland verzichtet werden. Gleichzeitig will Großbritannien all die EU-Vorschriften einhalten, die relevant sind, damit sich an der irischen Grenze auch Qualitätskontrollen im Warenverkehr erübrigen.



Das Ganze ist als temporäre Lösung verpackt, soll also nur gelten, bis eine endgültige Lösung für die irische Grenze gefunden und technisch umgesetzt ist. Der Plan soll zudem nur greifen, wenn den Briten und der EU nichts Besseres einfällt. Die Sonderlösung soll nach Ende der Übergangsfrist, die sich dem Brexit anschließt, gelten, also ab 2021, wenn Großbritannien eigentlich die Zollunion und den Binnenmarkt verlassen wollte. Wie lange diese neue "Zwischenlösung" gelten soll, wird nicht gesagt. Das ist das Gefährliche an der Option. Völkerrechtlich mutieren temporäre Vereinbarungen, die jahrelang von beiden Seiten akzeptiert werden, zu Dauerlösungen, an denen nur noch schwer zu rütteln ist.

Ein ähnliches Konzept wie es die britische Premierministerin jetzt vorschlägt hatten die EU und Großbritannien bereits Ende vergangenen Jahres als vorläufige Notlösung unterzeichnet. Das macht es für die EU so schwer, jetzt das neue Konzept der Briten brüsk abzulehnen. EU-Verhandlungsführer Michel Barnier hatte das Konzept damals jedoch nur auf Nordirland bezogen.

Ein kluger Schachzug von May

Die Notlösung auf ganz Großbritannien auszuweiten ist zunächst ein kluger Schachzug von May. Im Gegensatz zu einer auf Nordirland beschränkten Sonderlösung würde die neue Variante von der nordirischen Partei DUP, auf deren Abgeordnete Theresa May im Parlament angewiesen ist, unterstützt. Eine Anwendung der EU-Zölle kommt politisch auch dem britischen Ober- und Unterhaus entgegen. Beide Häuser hatten in den letzten Wochen in mehreren Abstimmungen signalisiert, dass sie Großbritannien in einer Art Zollunion mit der EU sehen wollen. Zwar hatte May immer erklärt, dass Großbritannien mit dem Brexit die EU-Zollunion und den Binnenmarkt verlassen werde. Aber May weiß, dass ein harter Brexit, wie ihn etwa 60 Abgeordnete der Konservativen Partei unter Führung von Jacob Rees-Mogg, dem Vorsitzenden der Lobbygruppe European Research Group, durchsetzen wollen, im Parlament abgelehnt würde.



Sie muss einlenken. May ist mit ihrem Gesetzentwurf zum Austritt Großbritanniens aus der EU (EU Withdrawal Bill) im Unterhaus und Oberhaus bereits auf so viel Widerstand gestoßen, dass sie für den Brexit wichtige Gesetzesvorhaben schon hinauszögert: So verspätet sich die Debatte des Austrittgesetzes im Unterhaus, nachdem die Regierung im Oberhaus bei 15 Änderungsanträgen Niederlagen einstecken musste. Das ebenfalls für den Brexit wichtige Handelsgesetz ist im Oberhaus noch nicht einmal behandelt worden und die Gesetzesvorlagen für Änderungen des Zuwanderungsrechts, Agrarrechts und der Fischereirechte sind nicht mal im Unterhaus eingebracht worden.

May hofft, die Brexiteers von ihrem neuen Plan zu überzeugen. Das Argument: Großbritannien verlasse die bestehende EU-Zollunion, werde also rechtlich eigene Freihandelsabkommen aushandeln können. Fraglich, ob die EU dies auch so sieht. Das Angebot an die EU, alle für den Handel zwischen der Republik Irland und Nordirland relevanten EU-Vorschriften einzuhalten, würde es Großbritannien ermöglichen, in den für Großbritannien wichtigen Teilen des Binnenmarktes zu bleiben, ohne jedoch volles EU-Mitglied sein zu müssen. So jedenfalls der britische Plan. Vollmitglieder der EU müssen schließlich die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes anerkennen, an die EU zahlen, alle EU-Vorschriften einhalten und die Freizügigkeit der Arbeitskräfte akzeptieren. All dies lehnen die Briten ab.



Probleme mit einer inneririschen Grenze

Deshalb ist auch eine Lösung der Irland-Frage so kompliziert. Solange Großbritannien und die Republik Irland in der EU waren, erübrigte sich eine Diskussion um die Irland-Grenze. Es galt ohnehin freier Waren- und Dienstleistungsverkehr, die Freizügigkeit der Arbeitskräfte, beide Seiten der Grenze konnten in den vergangenen 20 Jahren seit dem Friedensabkommen also zu einer engen Gemeinschaft zusammenwachsen. Täglich pendeln 30.000 Iren über die Grenze zur Arbeit, werden Handytarife auf der anderen Seite der Grenze als Inlandsgespräche abgerechnet, geben Apotheken Arzneimittel auf Rezepte der anderen Seite aus, müssen die Lastwagen mit den 10.000 Schweinen an Schlachtvieh nicht kontrolliert werden, die wöchentlich über die Grenze rollen. Mit dem Tag des Brexit jedoch drohten Zollformalitäten und Qualitätskontrollen im Warenverkehr. Jegliche Grenzeinrichtungen hätten gegen den Friedensvertrag der Iren verstoßen, in dem sich 1998 alle Seiten zur Einhaltung einer grünen Grenze verpflichtet hatten.

Um dies zu gewährleisten, wäre die britische Regierung also nun bereit, alle für den grenzüberschreitenden Handel relevanten EU-Vorschriften einzuhalten. Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer braucht Großbritannien nicht zu akzeptieren, da Großbritannien, Nordirland, die Republik Irland und die Kanalinseln seit 1923 den sogenannten Gemeinsamen Reisebereich bilden, der Bürgern beider Seiten ohnehin erlaubt, ungehindert die Grenze zu passieren. So jedenfalls die Vorstellung der Briten.