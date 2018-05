Die prokurdische Oppositionspartei HDP in der Türkei hat ihren früheren Vorsitzenden Selahattin Demirtaş als Kandidat für die Präsidentenwahl nominiert, obwohl Demirtaş seit eineinhalb Jahren inhaftiert ist. Er soll bei der Wahl am 24. Juni gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan antreten, wie die HDP ankündigte. Demnach beginnen die Wahlkampfveranstaltungen am Freitag in Istanbul und Diyarbakır.

"Wir kommen zusammen, um unsere Freude über die Präsidentschaftskandidatur von Selahattin Demirtaş zu teilen. Wir können bereits eine leuchtende Zukunft sehen", sagten die beiden HDP-Vorsitzenden Pervin Buldan und Sezai Temelli. Sie riefen ihre Anhänger auf, zu den Kundgebungen am Freitag zu kommen.



Vier andere Oppositionsparteien wollen Medienberichten zufolge ein eigenes Bündnis für die Parlamentswahl schließen. Die Präsidentenwahl sollte ursprünglich im November 2019 stattfinden. Erdoğan hat sie jedoch um mehr als ein Jahr vorgezogen. Sie findet nun zeitgleich mit der Parlamentswahl am 24. Juni statt. Damit tritt auch das umstrittene Präsidialsystem früher in Kraft, für das im Verfassungsreferendum im April 2017 eine knappe Mehrheit stimmte. Der Präsident wäre dann als Staats- und Regierungschef in einem und mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet.



Es ist unklar, ob Demirtaş aus der Haft tatsächlich kandidieren kann. Der 45-Jährige hatte im Februar den Parteivorsitz abgegeben und dabei erklärt, für die Dauer der Haft seine politische Karriere ruhen zu lassen. Gegen Demirtaş laufen mehrere Prozesse wegen Terrorvorwürfen. Ihm drohen bis zu 142 Jahre Haft.

Demirtaş hatte bei der ersten Direktwahl des Präsidenten in der Türkei im August 2014 mit 9,8 Prozent der Stimmen einen Achtungserfolg gegen Erdoğan erzielt. Bei den Parlamentswahlen im Juni 2015 zog die HDP erstmals ins Parlament. Erdoğan verlor dadurch die Mehrheit.

Erdoğan wirft der HDP vor, der politische Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu sein. Im November 2016 ließ er den damaligen HDP-Vorsitzenden Demirtaş und andere Abgeordnete festnehmen. Heute ist die Partei durch die Festnahme tausender Funktionäre und Mitglieder geschwächt und auch innerhalb der Opposition isoliert.