Nachdem die USA das Atomabkommen mit dem Iran gekündigt haben, bemühen sich europäische Unterzeichner um dessen Erhalt. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani in einem Telefonat, dass Frankreich das Abkommen erhalten wolle. Iran müsse aber auch alle Verpflichtungen daraus einhalten, teilt das Präsidialamt in Paris mit.

Ähnlich hatte sich kurz zuvor Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geäußert. "Wir werden diesem Abkommen verpflichtet bleiben und alles daran setzen, dass auch der Iran seine Verpflichtungen einhält", sagte Merkel. Die Vereinbarung sei eine wichtige Säule, die nicht infrage gestellt werden sollte. Zugleich habe die Entscheidung Trumps abermals gezeigt, dass Europa gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik in Zukunft mehr Verantwortung übernehmen müsse.

Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, sagte dem Spiegel hingegen: "Das Abkommen ist wahrscheinlich nicht zu retten". Das Problem sei, dass die verbliebenen Vertragspartner "dem Iran nichts als Gegenleistung anzubieten" hätten. "Wer im Iran investiert, wird von den US-Sanktionen hart getroffen", sagte der CDU-Politiker. "Das ist nicht zu kompensieren". Wie Merkel forderte Röttgen eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Außenpolitik.

Juncker sieht USA an Einfluss verlieren

Am Montag wollen sich die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens mit Vertretern des Irans treffen. Dabei würden sie über den Fortbestand des Abkommens sowie über die Beibehaltung der Stabilität in der Region zu beraten. Die Verhandlungen sollen in Paris stattfinden.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sieht zwischen der EU und den USA eine "echte diplomatische Krise". Die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten hielt er für "unnötig", sagte Juncker. Sie diene nicht dem Frieden und hätte so nicht getroffen werden dürfen. Eine echte diplomatische Krise auszulösen sei nicht notwendig, weil es sie bereits gebe, sagte Juncker vor Abgeordneten des flämischen Regionalparlaments.

Unter Trump kehre das Land multilateralen Beziehungen und freundlichen Kooperationen den Rücken, "mit einer Heftigkeit, die uns nur überraschen kann", sagte Juncker. Die USA wollten "nicht länger mit anderen Teilen der Welt kooperieren". Weiter sagte Juncker, es obliege nun der Europäischen Union, die Rolle der USA zu übernehmen. "An diesem Punkt müssen wir die USA ersetzen, die als ein internationaler Akteur Kraft verloren hat und damit auch langfristig Einfluss."



Das Atomabkommen mit dem Iran Trump und der Iran-Deal Das 2015 abgeschlossene internationale Atomabkommen zwischen dem Iran einerseits sowie den USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland andererseits soll die Sorge vor einer iranischen Atombombe zerstreuen. Das Regime in Teheran verpflichtet sich darin, seine Urananreicherung drastisch herunterzufahren und verschärfte internationale Kontrollen zuzulassen. Im Gegenzug werden Strafmaßnahmen gegen das Land schrittweise aufgehoben.



US-Präsident Donald Trump behauptet, Teheran würde den "Geist" des Abkommens nicht erfüllen. Sowohl den anhaltenden Ausbau des iranischen Raketenprogramms als auch die militärische Beteiligung des Iran an den Konflikten im Irak, Syrien und Jemen sieht die US-Regierung als Verstoß gegen das Abkommen. Der US-Kongress verhängte daher unter Trump wiederholt neue Sanktionen gegen das iranische Raketenprogramm sowie wegen der Verletzung von Menschenrechten. Ob das Abkommen auch politisch interpretiert werden kann, bezweifeln Experten. Die übrigen Vertragsstaaten wollen am Abkommen festhalten und es gegebenenfalls verbessern. Sanktionen Das Abkommen erlaubt dem Iran die zivile Nutzung der Atomtechnologie, zugleich wird aber die Entwicklung von Atomwaffen verhindert. Nachdem die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) dem Iran die Erfüllung der Auflagen aus dem Abkommen bestätigt hatte, hoben die EU, die USA und die UN im Januar 2016 ihre zuvor verhängten Finanz- und Handelssanktionen auf. Die US-Regierung muss alle 90 Tage in einer Mitteilung an den Kongress feststellen, ob der Iran die Auflagen des Atomabkommens erfüllt. Die Trump-Regierung hat dies bereits zweimal getan, verweigerte jedoch beim dritten Mal die Zusage. Ein UN-Waffenembargo gegen den Iran bleibt dagegen bis 2020 in Kraft, und auch die US-Sanktionen gegen das iranische Raketenprogramm bleiben bis 2023 bestehen. Inspektionen Die IAEA überwacht beispiellos streng alle Atomanlagen des Landes. Anfang Mai teilte die Behörde einmal mehr mit, dass es seit 2009 keine glaubwürdigen Hinweise mehr darauf gebe, dass der Iran an der Entwicklung von Atomwaffen arbeite. Der Iran hat sich laut Abkommen verpflichtet, sein nukleares Anreicherungsprogramm bis zu 25 Jahre lang einem mehrstufigen System von Beschränkungen und Kontrollen zu unterwerfen. Die Inspekteure erhalten Zugang zum Uranbergbau sowie zu nuklearen Anlagen. Sie dürfen verdächtige Anlagen inspizieren, um mögliche verdeckte Aktivitäten zu überprüfen. Laut Abkommen hat Teheran seine zur Urananreicherung nötigen Zentrifugen von 19.000 auf 6.000 verringert. Sie dürfen das radioaktive Material nur auf 3,67 Prozent anreichern. Die Bestände von angereichertem Uran wurden von fast 12.000 Kilogramm auf 300 Kilogramm reduziert. Ab dem Jahr 2025 dürfen die Beschränkungen für die iranische Urananreicherung aber wieder gelockert werden. Die US-Regierung und Frankreich kritisieren das.



Beim Schwerwasser, das in Reaktoren eingesetzt werden kann, die waffenfähiges Plutonium herstellen, sind maximal 130 Tonnen erlaubt. Diesen Wert hatte der Iran zweimal ganz knapp überschritten, sich nach Ermahnung der IAEA aber sofort wieder an das Limit gehalten.



US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstagabend angekündigt, sein Land werde sich aus dem Atomabkommen zurückziehen. Viele Länder, die das Abkommen 2015 unterzeichnet hatten, kritisieren diese Entscheidung. Selbst Irans oberster Geistlicher, Ajatollah Ali Chamenei, kritisierte den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen als "dumm". Im iranischen Parlament wurden US-Flaggen verbrannt. Zu den Unterzeichnern gehören Iran, die USA, Großbritannien, Frankreich, Russland, China und Deutschland.

Die USA werden nach den Worten des Verteidigungsministers Jim Mattis mit ihren Verbündeten und Partnern weiter daran arbeiten, dass der Iran niemals eine Atomwaffe erhält. Und die USA würden mit anderen Staaten zusammenarbeiten, um den "bösartigen Einfluss" des Iran zurückzudrängen, sagte Mattis in einer Senats-Anhörung.