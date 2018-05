US-Präsident Donald Trump will prüfen lassen, ob sein Präsidentschaftswahlkampf 2016 von der Bundespolizei FBI unterwandert oder beobachtet wurde. Er werde dies am Montag offiziell beantragen, teilte Trump auf Twitter mit. Demnach solle das Justizministerium untersuchen, ob das FBI aus politischen Gründen in seinen Wahlkampf eingegriffen hat – und ob derartige Anweisungen von Teilen der Regierung unter Barack Obama gegeben wurden.

Das Justizministerium reagierte kurz nach Trumps Tweet: Man werde die bereits laufenden Ermittlungen um den vom Präsidenten gewünschten Punkt erweitern, teilte eine Sprecherin mit.



Trump hatte bereits vor mehreren Tagen die Frage aufgeworfen, ob das FBI einen Informanten in sein Wahlkampfteam eingeschleust haben könnte. Zuvor hatten US-Medien berichtet, die Bundespolizei habe im Juli 2016 einen US-Wissenschaftler beauftragt, Berater von Trump zu kontaktieren. Nach Berichten der New York Times suchte das FBI nach Beweisen dafür, dass die damaligen Berater Carter Page, Sam Clovis und George Papadopoulos verdächtige Kontakte nach Russland haben könnten. Die Washington Post schrieb in Bezug auf die Quelle von einer "langjährigen US-Geheimdienstquelle" für FBI und CIA.

"Wenn das der Fall ist, ist es größer als Watergate", twitterte Trump am Donnerstag in Anspielung auf die gleichnamige Affäre, in deren Verlauf der damalige Präsident Richard Nixon 1974 wegen des Skandals um einen Lauschangriff auf die Demokraten zurückgetreten war. Mit seinen Vorwürfen arbeitet Trump erneut gegen den Sonderermittler Robert Mueller, der zu klären versucht, ob die Wahl 2016 durch Russland beeinflusst wurde und ob das Team des späteren Wahlsiegers Trump mit Vertretern der russischen Regierung zusammenarbeitete. Russland und Trump haben dies stets von sich gewiesen.

Trumps Anwalt Rudy Giuliani sagte der New York Times, Muellers Büro habe mitgeteilt, die Ermittlungen über eine mögliche Behinderung der Justiz durch Trump bis zum 1. September zu beenden. "Man will keine Wiederholung der Wahl von 2016, wo man am Ende gegenteilige Berichte bekommt und man nicht weiß, wie sich das auf die Wahl ausgewirkt hat", sagte Giuliani mit Blick auf die möglichen Auswirkungen der Ermittlungen Muellers auf die US-Kongresswahlen im November.

Der frühere FBI-Chef James Comey, der im vergangenen Jahr von Trump gefeuert wurde, hatte kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 angekündigt, die Ermittlungen zur Nutzung einer privaten E-Mail-Adresse der Kandidatin Hillary Clinton wiederaufzunehmen. Die Ankündigung könnte dazu beigetragen haben, dass Clinton die Wahl verlor.