Unternehmen aus der Europäischen Union müssen künftig Zölle auf Exporte von Stahl und Aluminium in die USA zahlen. Das gab US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross in einer Telefonkonferenz bekannt. Die Ankündigung kam kurz vor Ablauf einer Frist, die Präsident Donald Trump für die Verhandlungen mit der Europäischen Union gesetzt hatte. Die Gespräche der vergangenen Wochen hätten nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis geführt, sagte Ross.



Handelsstreit - Merkel reagiert auf Trumps Drohung Man werde klug und entschieden als gesamte EU auf die möglichen Zölle antworten, sagte die Kanzlerin. Trump hatte zuvor seine Forderung nach Zöllen auf EU-Produkte forciert. © Foto: Michael Kappeler/dpa

Die bis zum 1. Juni erteilte Ausnahmeregelung läuft auch für die US-Nachbarn Kanada und Mexiko aus, mit denen sich die USA gerade in den Verhandlungen über die Fortsetzung des gemeinsamen Freihandelsabkommens Nafta befinden. "Wir freuen uns darauf, die Verhandlungen mit Mexiko und Kanada einerseits, und mit der Europäischen Kommission auf der anderen Seite fortzuführen", sagte Ross. Es gebe weitere Probleme zu lösen.



Trump hat immer wieder ein eklatantes Ungleichgewicht zu Lasten der USA im Handel mit Europa beklagt. Seit Monaten hatten die Europäer mit der Regierung in Washington über die angekündigten Zölle von 25 Prozent auf Einfuhren von Stahlprodukten und zehn Prozent auf Aluminium gestritten. Die EU verlangte, von den Zöllen bedingungslos und unbefristet ausgenommen zu werden. Erst dann sollte über mögliche Handelserleichterungen für die US-Wirtschaft gesprochen werden. Dazu sagte Ross: "Wir waren nicht bereit, diese Bedingung zu erfüllen."

Die USA stellten als Alternative für die Zölle Ausfuhrobergrenzen zur Debatte. Dies hätte nach Berechnungen des US-Handelsministerium den gleichen Effekt auf die angestrebte höhere Auslastung der US-Stahlindustrie wie die Importzölle.



EU plant eigene Zölle

Bis zuletzt war um einen Kompromiss gerungen worden. Doch auch ein Krisengespräch zwischen EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und Ross am Rande einer Konferenz der Industrieländerorganisation OECD in Paris brachte am Mittwoch keine Einigung.

Die EU hatte zuvor ihrerseits Zölle auf US-Produkte wie Motorräder, Whiskey und Jeans angekündigt. Unmittelbar nach der Ankündigung der US-Regierung teilte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit, dass die EU bereits in den kommenden Stunden auf die neuen Zölle reagieren werde. "Das ist ein schlechter Tag für den Welthandel", sagte Juncker.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte an, die EU werde "klug, entschieden und gemeinsam" antworten. Sie sei sich mit den Partnern in der Europäischen Union einig, dass diese Zölle nicht vereinbar seien mit den Regeln der Welthandelsorganisation, sagte die Kanzlerin in Lissabon nach einem Treffen mit dem portugiesischen Ministerpräsidenten António Costa.

Trump hatte in den vergangenen Wochen auch Einfuhrzölle von bis zu 25 Prozent auf Autos ins Spiel gebracht. Ross warnte die Europäer auch vor einer Eskalation. Gleichzeitig sagte er dem US-Sender CNBC, Gegenmaßnahmen der EU oder von anderen hätten wahrscheinlich keine großen Auswirkungen auf die US-Wirtschaft.

Wie die EU hat auch Mexiko Gegenmaßnahmen angekündigt. So sollen Importzölle auf US-Produkte wie Schweinebäuche, Trauben, Äpfel und Flachstahl erhoben werden. Sie blieben so lange in Kraft, wie die USA ihre Zölle auf Stahl und Aluminium-Einfuhren erhebe.