Fragt man Unterstützer des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdoğan, warum sie ihn wählen, stehen Themen wie Religion oder Nationalstolz eher an zweiter Stelle. Stattdessen erzählen sie erst einmal von den neuen Straßen in ihren Dörfern und Metrolinien in Istanbul, von steigenden Touristenzahlen, expandierenden Familienunternehmen und Enkelkindern mit Start-ups.

Unter Erdoğan erlebte die Türkei einen gigantischen Wirtschaftsboom. Doch dieses Wohlstandsversprechen, jahrelang die Grundlage seiner Wahlerfolge, könnte ihm bald zum Verhängnis werden. Einen Monat vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen des 24. Juni kriselt die türkische Wirtschaft, die Landeswährung stürzt immer weiter ab — und dafür ist vor allem Erdoğan selbst verantwortlich.

In Umfragen sagen knapp die Hälfte der befragten Wähler, die Wirtschaft sei das drängendste Problem der Türkei. Eigentlich wächst die Wirtschaft rasant, aber Experten und die IMF warnen vor Überhitzung. Viele Beobachter glauben, dass Erdoğan die Wahlen von 2019 um eineinhalb Jahre vorzog, um einem Abschwung zuvorzukommen. Doch die Lira fällt schneller als erwartet.

Die sinkende Währung setzt Firmen unter Druck. Giganten wie Yildiz Holding – unter anderem Inhaber des belgischen Chocolatiers Godiva – verhandeln mit Banken um die milliardenschwere Umstrukturierung von Schulden. Kleinere Händler, die Waren und Rohstoffe importieren oder ihre Mieten in Dollar bezahlen, fürchten um ihre Existenz. Dazu macht sich die Inflation, die weiterhin im zweistelligen Bereich steht, im Leben vieler Bürger bemerkbar, da viele Alltagsgüter wie Lebensmittel und Benzin immer teurer werden.

Laut Wirtschaftswissenschaftlern könnte die Türkei den Absturz der Lira stoppen und die Inflation zügeln, indem die Zentralbank die Zinsen deutlich anhebt. Das würde zwar das Wachstum eindämmen, aber die Wirtschaft stabilisieren. Erdoğan vertritt allerdings eher unorthodoxe Wirtschaftstheorien: Er sieht hohe Wachstumszahlen als Beweis für eine gesunde Wirtschaft, redet von einer "Zinslobby", kritisiert Finanzexperten und seine eigene Zentralbank — und verschreckt somit Investoren.

So verliert die türkische Landeswährung Lira mittlerweile regelmäßig an Wert, wenn Erdoğan über die Wirtschaft spricht, wie etwa bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien. Als der Präsident vergangene Woche nach London reiste, sorgte sein Auftreten vielerorts für Aufregung: Sein Treffen mit den türkischstämmigen Nationalspielern Mesut Özil und İlkay Gündoğan löste in Deutschland große Empörung aus, und bei einer Pressekonferenz mit Premierministerin Theresa May erregte er Aufsehen, als er eingesperrte Journalisten als Terroristen beschrieb.



Aber kein Auftritt verursachte mehr Schaden als Erdoğans Mittagessen mit Vertretern von Banken und Investmentfonds im Londoner Bloomberg-Hauptquartier. Die türkische Zeitung Sabah, quasi ein Sprachrohr der Regierung, sprach von einem "18-Billionen-Dollar-Treffen". Anwesend waren unter anderem Repräsentanten der Deutschen Bank, Goldman Sachs, Credit Suisse und JP Morgan, und sie alle erwarteten eine beruhigende Botschaft über die türkische Wirtschaftspolitik.