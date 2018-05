Einen Tag nach seiner überraschenden Absage des geplanten Gipfeltreffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat US-Präsident Donald Trump die Reaktion aus Pjöngjang begrüßt. Die "warmherzige und produktive Erklärung" aus Nordkorea sei eine "sehr gute Nachricht", schrieb Trump auf Twitter. Es werde sich "bald herausstellen, wohin das führt – hoffentlich zu Wohlstand und Frieden. Nur die Zeit (und Talent) können das zeigen".

Nordkorea hatte in einer Reaktion auf die Absage seine Bereitschaft zum Dialog betont. Pjöngjang sei weiter "jederzeit" zu Gesprächen bereit, erklärte Vize-Außenminister Kim Kye Gwan laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. "Wir teilen den USA nochmals unsere Bereitschaft mit, sich jederzeit und in jeder Form persönlich zusammenzusetzen, um das Problem zu lösen", erklärte der Minister. Trumps Entscheidung sei "unerwartet" gekommen und "zutiefst bedauerlich".

Rückzieher vom Rückzieher?

Am Donnerstag hatte Trump das für den 12. Juni in Singapur geplante Gipfeltreffen mit Kim wegen der "offenen Feindseligkeit" Pjöngjangs abgesagt. Stattdessen hatte er eine Fortsetzung seiner Politik des "maximalen Drucks" und der Sanktionen gegen Nordkorea angekündigt.



Allerdings signalisierte der US-Präsident bereits kurz nach seiner Absage, dass er das Gipfeltreffen doch an diesem Datum wieder für möglich halte. Nordkorea sei sehr an dem Treffen interessiert. "Wir würden es gerne machen. Wir werden sehen, was passiert. Es könnte auch der 12. Juni sein", sagte Trump Reportern vor dem Weißen Haus.