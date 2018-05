Eine Mitarbeiterin des Weißen Hauses hat Berichten zufolge den an Krebs erkrankten US-Senator John McCain verspottet und damit eine Debatte über den Ton der Regierung von Präsident Donald Trump ausgelöst. Zu der Opposition McCains gegen die von Trump als neue CIA-Chefin nominierte Gina Haspel sagte Kelly Sadler, die zu Trumps Kommunikationsstab gehört, demnach: "Das ist egal. Er stirbt sowieso." Die verletzende Äußerung sei bereits am Donnerstag bei einem internen Treffen gefallen, berichteten Medien unter Berufung auf eine ungenannte Quelle.

Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses sagte dazu dem Sender CNN, Sadler habe einen Witz machen wollen, der missraten sei. Eine offizielle Entschuldigung des Weißen Hauses für die Bemerkung gab es zunächst nicht. "Ich werde keine Äußerung bestätigen, die aus einem internen Stabstreffen durchgesickert ist", sagte Trump-Sprecherin Sarah Sanders. In einer Mitteilung des Weißen Hauses hieß es nur: "Wir respektieren den Dienst von Senator McCain an unserer Nation. Wir schließen ihn und seine Familie in dieser schwierigen Zeit in unsere Gebete ein."

Der 81-jährige McCain leidet an einem Hirntumor. Ärzte hatten das Geschwulst im vergangenen Juli entdeckt, als sich der Ex-Präsidentschaftskandidat der Republikaner wegen eines Blutgerinnsels über dem Auge einer Operation unterziehen musste. Der ehemalige Vietnam-Kriegsgefangene steht der nominierten CIA-Chefin kritisch gegenüber, weil sie an der Folter von Gefangenen durch den Auslandsgeheimdienst nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 beteiligt gewesen sein soll. In der kommenden Woche soll im Senat über Haspels Nominierung abgestimmt werden.



"Anstand dieser Regierung hat den Tiefpunkt erreicht"

Laut Medienberichten rief Kelly Sadler selbst McCains Tochter Meghan McCain an, um sich zu entschuldigen. Diese sagte dem Sender ABC am Freitag, sie verstehe nicht, wie Sadler noch immer im Amt sein könne. Sie verstünde nicht, in welchem Arbeitsumfeld solch eine Bemerkung akzeptabel sei und man am nächsten Tag immer noch einen Job habe. McCains Ehefrau Cindy wandte sich direkt via Twitter an Sadler: "Wenn ich Sie daran erinnern darf, mein Mann hat eine Familie, 7 Kinder und 5 Enkel."



Der ehemalige Vize-Präsident Joe Biden sagte laut Berichten in einer Mitteilung: "Die Leute haben sich gefragt, wann der Anstand bei dieser Regierung den Tiefpunkt erreichen würde. Gestern ist es passiert."