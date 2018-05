Serbien denkt darüber nach, von seinen EU-Beitrittsplänen abzurücken. Die EU-Kommission hatte dem Land einen Beitritt bis zum Jahr 2025 in Aussicht gestellt, sofern es seine Beziehungen zum Kosovo normalisiere. Der serbische Verteidigungsminister Aleksandar Vulin sagte am Montag in Belgrad: "Wenn für die EU der Schlüsselpunkt die Lösung des Kosovo-Problems ist, eines Problems, an dessen Entstehung die EU aktiv mitgewirkt hat, dann ist es Zeit, dass wir über die Änderung der Prioritäten unserer Außenpolitik nachdenken."

"Eine EU, die Bedingungen stellt, von denen sie weiß, dass sie nicht erfüllt werden, ist eine EU, die eine Rechtfertigung dafür sucht, dass wir nicht ihr Mitglied werden können. Das sollte man zur Kenntnis nehmen und seiner Wege gehen", sagte Vulin.

Vergangene Woche haben sich bereits Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel beim EU-Balkan-Gipfel in Sofia gegen das Beitrittsdatum 2025 ausgesprochen. Macron wiederholte dort seine These, eine Erweiterung könne es nicht vor einer tiefgreifenden Reform der heutigen EU geben. Merkel lehnte jedes konkrete Beitrittsdatum ab, weil die sechs EU-Aspiranten auf dem Balkan erst beitrittsreif werden müssten. Dazu müssten sie sich in Richtung Rechtsstaatlichkeit reformieren.



Die EU verlangt als wichtigste Bedingung für einen serbischen Beitritt die Normalisierung der Beziehungen zum fast nur noch von Albanern bewohnten Kosovo. Allerdings sehen serbische Nationalisten seit dem 19. Jahrhundert das Kosovo als serbische Provinz an und erkennt die Eigenstaatlichkeit nicht an. Eine Lösung des Problems ist nicht in Sicht. Zuletzt hatte die einflussreiche orthodoxe Kirche die politische Führung unter Staatspräsident Aleksandar Vučić gewarnt, das Kosovo als "Herz Serbiens" aufzugeben. Das sei "Hochverrat".